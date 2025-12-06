İddia: PKK'lilerin yargılanması sürecinde 4 adım planlanıyor

PKK'nin fesih ve silah bırakma kararı sonrası üyelerinin 4 adımda yargılanacağı iddia edildi.

İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştiren TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 19 toplantının ardından rapor yazımına başladı.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu, partilerin önerilerini sunmasıyla silah bırakan PKK’lilerin "eve dönüş" ve "toplumsal uyum" şartlarına ilişkin yol haritasının ortaya çıkmaya başladığını iddia etti.

"KAYYUMA GEREK KALMAZ"

Sarıoğlu'nun aktardığına göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Terör örgütünün kendi varlığına son verdiği devletin ilgili birimlerince somut delillerle tescil edilip, ‘Bundan sonrasında terör örgütü yoktur, gerekli kanuni düzenlemeler yapılabilir’ demesi halinde" mevzuatın gündeme geleceğini vurguladı.

Haberde, Şen'in sözleri şöyle aktarıldı:

"Süreçler demokratikleşme adımlarının daha da ileriye götürülmesi şeklinde devam ettirilmelidir. Önerilerimiz, Seçim Kanunu’nun, Siyasi Partiler Kanunu’nun, yerel yönetimler kanununun ve ilgili idari mekanizmaların daha da fazla demokratikleştirilmeleridir. Misal, terör bitmiştir, terör örgütü varlığına son vermiştir ve dolayısıyla o sebeple bir belediyeye, bir yerel yönetime kayyum atanmışsa artık uygulamanın düşmesi gerekir."

"TOPLUMSAL UYUM PROGRAMI"

Komisyon üyesi AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in ise şunları söylediği belirtildi:

"Özellikle çocuklara ergenlere ilişkin yapılacak çalışmaların komisyonun öneri paketi içinde olması önemli. Diğer taraftan, topluma entegrasyon, silah bırakan kesimlerde entegrasyon, meslek edinme, psikolojik sağlamlık, aile birleşimi gibi çeşitli başlıklar var. Temel olarak radikalleşmeye izin vermeyecek, şiddete izin vermeyecek ölçüde yeni ve sosyal ağlar kurma noktasında çaba sarf etmeliyiz."

HANGİ AŞAMADA YASA ÇIKAR?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da, "Yasal düzenlemelerin yapılması için sahadaki durumun yani silahların teslim edilmesi, imha edilmesi, örgüt yapısının ve bağlı kuruluşların hangi nam adı altında olursa olsun tamamının dağıtılması, devletin emniyet güçleri tarafından bu hususun tespit edilmesi ve bu tespitlere binaen örgütün fiilî varlığının sona erdiğinin resmi merciler tarafından ilan edilmesinden sonra demokrasimizin önünde ne kadar engel varsa el birliğiyle çözelim" diye konuştu.

PLANLANAN ADIMLAR

Haberde, "PKK'nin varlığının bütün bileşenleriyle sona erdiğinde planlanan adımlar" başlığıyla şunlara yer verildi: