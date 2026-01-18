İddia: Şam Yönetimi SDG'ye 12 madde sundu, Abdi'ye valilik teklif etti

Geçici Suriye Hükümeti'nin Cumhurbaşkanı Colani (Ahmed Şara) ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında 10 Mart’ta varılan anlaşmanın uygulanması için 12 maddelik bir yol haritası hazırladığı öne sürüldü.

İddiaya göre plan; sınır güvenliği, enerji kaynaklarının devri ve SDG’nin statüsü gibi başlıklarda kapsamlı düzenlemeler içerirken, Abdi’ye valilik teklifi de yer alıyor.

12 MADDE, ABDİ'YE HASEKE VALİLİĞİ

Londra merkezli Al-Majalla’nın haberine göre, Suriye Geçiş Hükümeti söz konusu anlaşmanın hayata geçirilmesine yönelik takvime bağlanmış bir planı SDG’ye sundu. Haberde, teklifin sahadaki askeri ve idari dengeyi merkezi hükümet lehine yeniden kurmayı amaçladığı belirtildi.

Belirli bir takvime bağlanan 12 maddelik planın öne çıkan başlıkları şunlar:

Orduya katılım: SDG’nin talep ettiği gibi birlik veya tugay halinde değil, “bireysel” olarak Suriye ordusuna katılması.

Sınır kapıları: Irak ve Türkiye sınırındaki tüm gümrük ve sınır kapılarının Şam yönetimine devredilmesi.

Sınır güvenliği: Türkiye ve Irak sınır hattının tamamen Suriye Arap Ordusu’na teslim edilmesi.

Arap bölgelerinden çekilme: Arap nüfusun çoğunlukta olduğu Deyrizor ve Rakka vilayetlerinden SDG’nin tamamen çekilmesi.

Enerji kaynakları: Tüm petrol ve gaz yatakları ile tesislerinin Şam yönetimine teslimi.

Su ve barajlar: Barajların ve su tesislerinin kontrolünün merkezi hükümete verilmesi.

Haseke yönetimi: Haseke vilayetinde Şam ve yerel yönetim arasında “ortak idare” kurulması.

Valilik teklifi: SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin Haseke Valisi olarak atanması.

Hükümette temsil: Savunma ve İçişleri Bakan Yardımcılığı gibi belirli üst düzey hükümet makamlarının Kürt temsilcilere verilmesi.

Siyasi katılım: Kürt temsilcilerin Suriye Parlamentosu’na katılmasına olanak tanınması.

Hakların tanınması: Cumhurbaşkanı Şara’nın geçtiğimiz günlerde çıkardığı kararname uyarınca Kürt haklarının resmen tanınmasının teyit edilmesi.

ABDİ TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Rudaw’a konuşan kaynaklar, teklifin SDG’ye iletilmek üzere Dışişleri Bakanı Esad Şeybani tarafından hazırlandığını aktardı. Aynı kaynaklar, teklifin SDG’ye resmi kanallar üzerinden iletilmesinin planlandığını belirtti.