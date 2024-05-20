İddia: Şanlıurfa’da Tuğgenerale ait araç insan kaçakçılığında kullanıldı

Şanlıurfa merkezli yürütülen insan kaçakçılığı soruşturmasında Tuğgeneral B.Ç.'nin arabası ile Suriye'den Türkiye'ye insan kaçakçılığı yapıldığı ve tuğgeneralin emir astsubayı ile koruması uzman çavuşun gözaltına alındığı iddia edildi.

Şanlıurfa’da yürütülen insan kaçakçılığı soruşturmasında Tuğgeneral B.Ç.'nin arabası ile Suriye'den Türkiye'ye insan kaçakçılığı yapıldığının tespit edildiğini ve tuğgeneralin emir astsubayı ile koruması uzman çavuşun gözaltına alındığı öne sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu, köşesine taşıdığı olaya ilişkin beş ayrı kaynaktan teyit ettiğini belirtti.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakan Yardımcısı'na ulaşmaya çalıştığını ancak yanıt alamadığını belirten Terkoğlu, yaşanan olayın ilk olmadığını alt rütbelerde çok sayıda benzer insan kaçakçılığına karışan ismin olduğunu kaydetti.

Terkoğlu yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Konuştuğum kaynaklar, Suriye’deki birliklerde görevli Tuğgeneral B.Ç’nin emir astsubayının ve korumalığını yapan uzman çavuşun bu nedenle gözaltına alındığını söyledi. İki asker, operasyon için Suriye’de bulunan tuğgeneralin makam aracıyla Suriye’den Türkiye’ye vızır vızır insan taşıyormuş. Bu işten de her postada binlerce dolar kazanıyormuş. Elbette generalin aracından kimse de şüphelenmiyormuş.

“MİLLİ SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI YANIT VERMEDİ”

Milli Savunma bakan yardımcısını resmi bir açıklama için ısrarla aradım ancak geri dönüş olmadı. Konuştuğum diğer bakanlık kaynakları ise olaya hızla el koyduklarını, Tuğgeneral B.Ç’nin skandal olaydaki ihmalinden dolayı soruşturma geçirdiğini, emekliliğe sevk edildiğini söyledi. Öte yandan emir subayı ve koruma çavuşu hakkında ise savcılık soruşturmasının sürdüğünü, iki askerin TSK ile ilişiğinin de soruşturmanın sonucunda kesildiğini anlattılar. Kısacası, ’Üzerimize düşeni yaptık’ dediler.

Savcılık kaynakları da askerlerin evlerine baskın yapıldığını, haklarında mali inceleme raporu hazırlandığını ifade etti.

Sadece Tuğgeneral B.Ç. değil. Urfa’da görev yapan 20. Zırhlı Tugayı’nın Komutanı Tuğgeneral M.B’nin de soruşturmanın selameti için Hakkâri Yüksekova’da 3. Piyade Tümeni’ne komutan yardımcısı olarak atandığını söylediler.

Bu olayı araştırırken vakanın ilk olmadığını öğrendim. Özellikle alt rütbelerde, benzer birçok işbirlikçi ortaya çıkarılmış.

Peki neden? Neden TSK’de bu vakalar yaşanıyor. Bunu iki askere sordum.

CHP’nin Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Amiral Yankı Bağcıoğlu, kendisinin de duyduğu olayla ilgili, ’TSK personel kıymetlendirmesi açısından değerlendirirsek liyakatin ve personel seçiminin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını görüyoruz’ ifadelerini kullandı. ’15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında general ve amirallerin özel karargâhı olan emir subayı ve emir astsubaylarının etkinliğini, FETÖ’nün onlara verdiği önemi ve görevleri hep beraber gördük’ diyen Bağcıoğlu, ’Emir subayı ve astsubaylarının seçimi, diğer önemli görev seçimleri gibi, kritik bir görevdir, sorumluluk gerektirir’ ifadelerini kullandı. Bağcıoğlu, ’Düzensiz göçmenleri yurda sokmaya çalışan suç örgütleri TSK’de görevli kritik bir birlik komutanlarının özel karargâhında yer alan emir astsubayları ile dahi suçta işbirliği yapabilecek durumda’ dedi. Bağcıoğlu, ’Bu olaydan alınması gereken ders, ‘TSK’de liyakata dayalı personel seçim ve görevlendirme sisteminden asla vazgeçilmeden devletin tüm unsurları ve imkânları ile düzensiz göç ile tavizsiz mücadele zorunluluğu’ tespitinde bulundu."