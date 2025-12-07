İddia: "Şara, Erdoğan ile Abdi'nin buluşmasını engellemeye çalışıyor"

Avrupa Ortadoğu ve Kuzey Afrika Araştırmaları Enstitüsü (EISMENA) Direktörü Adil Baxewan sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Colani'nin (Ahmed Şara), SDG Komutanı Mazlum Abdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesini engellemeye çalıştığını iddia etti.

Baxewan paylaşımında "Ahmed eş-Şara, hem Suudiler hem de Amerikalıları General ile Erdoğan’ın buluşmasını engellemek için yardıma çağırdı; çünkü Rojava’nın 'Başûrlaşması'nın (Irak Kürdistan Bölgesi'ne benzemesinin) Suriye açısından bir tehdit oluşturacağını düşünüyor" dedi.

"Ahmed Şara, Rojava’nın Başûr’a (Irak Kürdistan Bölgesi) dönüşmesini istemiyor” başlığıyla yayımlanan yazıda şu ifadelere yer verildi:

Bir: Erdoğan ve General Mazlum çok yakın bir zamanda bir araya gelmek için adım attı ve her iki taraf da bunun hem Kürtlerin hem de Türklerin çıkarına olduğuna inanıyor.

İki: Irak Kürdistan Bölgesi, ortaya çıkan bu yeni durumda belirleyici bir role sahip.

Üç: General ile Erdoğan’ın görüşmesinden sonra, General ile Başkan Apo’nun (Abdullah Öcalan) görüşmesi de planlamada yer alıyor.

Dört: Ahmed eş-Şara, hem Suudiler hem de Amerikalıları General ile Erdoğan’ın buluşmasını engellemek için yardıma çağırdı; çünkü Rojava’nın “Başûrlaşması”nın (Irak Kürdistanı’na benzemesinin) Suriye açısından bir tehdit oluşturacağını düşünüyor.

Beş: Şam Riyad’a ne kadar yaklaşırsa, Ankara ile Kamışlı da o kadar birbirine yaklaşıyor.

Altı: Yüksek ulusal çıkarlar; ideoloji, tarih, din ya da kültür tanımaz.

Yedi: Kürtler için tarihsel bir karar anıdır. Peki Kürtler hangi cephede yer alacak? İsrail mi yoksa Türkiye mi? İran mı yoksa Türkiye mi?