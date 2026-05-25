İddia: Sarı-lacivertliler Salah ile anlaşmaya yakın
Fenerbahçe’nin, Liverpool’dan ayrılan Mohamed Salah ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. İddiaya göre sarı-lacivertli yönetim, Mısırlı yıldızla 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Transferin kongre sonrası yeni yönetimin onayına bağlı olduğu belirtildi.
Yıldız transferi ile kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe rotasını Mohamed Salah'a çevirdi.
Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertli ekipte başkan adayları, Liverpool ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki oyuncuyla temas temas kurdu.
Mısırlı kanatla 20 milyon euro maaş üzerinden 1+1 yıllığına prensip anlaşmasına varıldı.
Kongreden sonra gelecek başkanın oyna vermesi halinde Salah, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Liverpool ile son maçına çıkan Salah, bu sezon Kırmızılar'da 40 maça çıkıp 12 gol 9 asiste imza attı.