İddia: "SDG 10 Mart anlaşmasına uymazsa Şam operasyon yapar, Türkiye destekler”

10 Mart Anlaşması'nın yıl sonuna kadar yürürlüğe girmemesi hâlinde Suriye'nin Colani (Şara) liderliğindeki geçici hükümetinin Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik bir operasyon başlatacağı, Türkiye’nin de bu operasyona destek vereceği ileri sürüldü.

Yandaş Yeni Şafak ve Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde güvenlik kaynaklarının, ABD yönetiminin Suriye’de Türkiye ile işbirliği içinde olduğuna işaret ettikleri ve “Entegrasyon sürecinde PKK üst seviye unsurlarının Suriye yönetiminde ve ordusunda yer almasının asla söz konusu olmadığını” vurguladıkları belirtildi.

TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAK İSTİYORLAR

Güvenlik kaynakları ABD'nin Türkiye olmadan bölgede istikralı bir çalışma yürütmesinin zor olduğunu belirterek "Son dönemde Suriye’de, Gazze’de, Ukrayna-Rusya çatışmasında bizimle birlikte çalışma istekleri bunun örneği" ifadelerini kullandı.

“SURİYE’NİN YENİDEN İMARINDA TÜRKİYE, KÖRFEZ VE MISIR BİRLİKTE ÇALIŞACAK”

Aynı kaynaklar, Suriye’de işbirliğinin ekonomik boyutuna da dikkat çekti. Ülkedeki büyük yıkımın bir yeniden imar ihtiyacı yarattığını belirten kaynaklar, şu değerlendirmede bulundu:

“Önümüzdeki dönemde muhtemelen Suriye’nin yeniden imarı ve ekonomik sistemin kurulması için Körfez ülkeleri, Türkiye, Mısır gibi ülkeler bir araya gelip çalışacak. Hatta yavaş yavaş da başlandı ama biraz zaman alacak. Amerika’nın yaptırımları kaldırması çok önemli”

"SDG’NİN ENTEGRASYONU BİREYSEL OLACAK"

Güvenlik kaynakları, Suriye’deki entegrasyon sürecinde 10 Mart mutabakatının esas alındığını belirterek SDG’nin örgütsel yapısını sonlandırmasının beklendiğini ifade etti ve “Organizasyon olarak kendinizi lağvedecek, kişisel olarak orduya entegre olacaksınız” dedikleri aktarıldı.

Aynı kaynaklar, SDG’nin üst yönetiminin Suriye hükûmetinde yer almasının Türkiye tarafından kabul edilmeyeceğini de dile getirdi. Haberde şu ifadeler yer aldı:

“SDG yıl sonuna kadar entegre olacak. Biz şunu söylüyoruz. Organizasyon olarak kendinizi lağvedecek, kişisel olarak orduya entegre olacaksınız. Tek bir organizasyon olarak artık hareket etmeyeceksiniz. SDG üst yönetiminin Şam hükûmetinde yer almasını kesinlikle kabul etmeyiz. 10 Mart mutabakatı var ortada.”

“ŞAM OPERASYON YAPAR, TÜRKİYE DESTEKLER”

Mutabakatın uygulanmaması hâlinde askerî bir seçeneğin devreye gireceği de haberde aktarıldı. Güvenlik kaynaklarına göre, süreç tıkanırsa Suriye ordusu SDG’ye yönelik operasyon başlatacak, Türkiye ise bu operasyona destek verecek:

“Bu şartlar yerine getirilmezse, yapılacak tek bir şey var. Suriye hükûmeti, kendi birlik ve bütünlüğü için operasyon yapar ve Türkiye de buna destek olur. Son zamanlarda bazı yerlerde ufak tefek çatışmalar oluyor. Hâlâ direnmeye çalışıyorlar. Ancak eninde sonunda entegre olacaklar. Çünkü ABD, Suriye ve Türkiye bu konuda mutabık. Ortalığı karıştırmaya çalışan İsrail. PKK’lıların SDG’ye katılıp oradan da Suriye ordusuna girmeleri mümkün değil.”

IŞİD'E KARŞI SAVAŞ

SDG'nin IŞİD'e karşı savaş konusundaki argümanın geçerliliğini yitirdiğini öne süren kaynaklar şöyle konuştu:

"Şam hükûmeti ile ABD geçtiğimiz hafta ilk defa DEAŞ’a karşı ortak operasyon yaptı. Bu önemli bir eşik. SDG’nin elindeki son argüman da geçerliliğini yitiriyor. DEAŞ’a karşı beş ülke (Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan) ortak hareket merkezi kurmak üzere anlaşmıştı. Biz personelimizi gönderdik. Şu an bu merkezde Suriyeliler ve biz varız."

SURİYELİLER TÜRKİYEDE EĞİTİLİYOR

Kaynaklar ayrıca Suriye ordusunun Türkiye kışlalarını kullandıklarını belirerterek "Suriye ordusunun Türk kışlalarından yararlanarak icra ettiği eğitimler devam ediyor. İkinci grubun Türkiye’de eğitimi başlamak üzere. Eğitimler iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.