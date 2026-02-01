İddia: SDG Haseke'de görev yapacak Kürt valiyi belirledi, Şam onay verdi

Suriye hükümeti ile SDG arasında bir süredir devam eden ve 30 Ocak tarihinde uzlaşıyla sonuçlanan, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve yerel kurumların merkezi yönetimle entegrasyonunu içeren anlaşma çerçevesinde, SDG’nin Haseke Valiliği için Nureddin Ahmet İssa'yı önerdiği, bu önerinin Şam yönetimi tarafından onaylandığı iddia edildi.

YENİ VALİ ŞAM YOLCUSU

T24'ten Namık Durukan'ın haberine göre, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’ye yakınlığıyla bilinen ve SDG tarafından valiliğe aday gösterilen Nureddin Ahmet İssa, önümüzdeki günlerde siyasi bir heyetle başkent Şam’ı ziyaret edecek.

Şam’daki resmi görüşmelerin ardından İssa’nın Haseke’ye dönerek görevine başlaması bekleniyor.

NUREDDİN AHMET İSSA

SDG tarafından önerilen ve Şam yönetimi tarafından da kabul gördüğü ileri sürülen Nureddin Ahmet İssa'nın, Kürtler arasında "Ebu Ömer Hanika" olarak bilindiği ifade ediliyor.

1969 yılında Kamışlı şehrinde doğan İssa'nın, Şam Üniversitesi'nden makine ve elektrik mühendisliği mezunu olduğu, SDG’nin kontrolündeki bölgelerde önemli görevler üstlendiği ve 2014 yılından beri SDG'nin halkla ilişkiler sorumlusu olarak görev yaptığı ifade ediliyor.

Nureddin Ahmet İssa’nın ayrıca SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’ye yakın bir isim olduğu belirtiliyor.

ENTEGRASYON SÜRECİ

Suriye'de SDG ile Şam Yönetimi arasında gerçekleştirilen anlaşma sadece valilik atamasıyla sınırlı kalmayıp, idari ve güvenlik yapılarının birleşmesini de kapsıyor.

Anlaşma; ateşkesin sağlanmasını, askeri ve idari güçlerin kademeli entegrasyonunu ve Kürt halkının medeni ile eğitim haklarının düzenlenmesini kapsıyor.

Mutabakata göre, askeri güçler temas hatlarından çekilecek ve Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri Haseke ile Kamışlı şehir merkezlerine girecek. Ayrıca SDG'ye bağlı üç tugaydan oluşan bir askeri tümen kurulacak ve Kobani güçleri için de Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde ayrı bir tugay oluşturulacak.