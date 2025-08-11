İddia: Şehitkamil Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, hakkındaki soruşturma kapatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP’den istifa eden ve AKP’ye geçme hazırlığı yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a ilişkin iddialarda bulundu.

Yılmaz'ın CHP'den istifa etmesinin ardından, Şehitkamil Belediyesi'nin 1.8 milyar liralık asfalt ihalesi düzenlendiği, bu ihalede ise yolsuzluk yapıldığı öne sürüldü.

İhalenin ardından ise belediye başkanı Umut Yılmaz hakkındaki soruşturmada 'kovuşturmaya yer yok' kararı alındı.

Partisinin Gaziantep İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen CHP’li Öztürkmen, ihalenin en az teklifi sunan firma yerine AVOS Grup'a verilerek en az 190 Milyon TL’lik kamu zararı oluşturulduğunu söyledi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen (sağda) CHP Gaziantep İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

En uygun teklifi sunan firmanın ihaleyle ilgili şikayet dilekçesinde usulsüzlüklerin sayıldığını belirten Öztürkmen, ihaleyi kazanan firmanın AKP ile derin ilişkilerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Öztürkmen, AVOS Grup'un resmi sahibi Veysel Reşitoğlu, Selman Reşitoğlu'nun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yakınlığıyla gündemde olduğunu sözlerine ekledi.

Öztürkmen, bu sürede Umut Yılmaz hakkında devam eden soruşturmanın da jet hızıyla kapatıldığını hatırlatarak, “Umut Yılmaz’a CHP’den istifası ya da AKP’ye katılması şartıyla yargıda ‘aklanma’ sözü mü verilmiştir? Yılmaz, hakkındaki soruşturmadan kurtulmak için AKP ile pazarlık yapmış mıdır? Şaibeli 1.8 milyar TL’lik dev ihale, Umut Yılmaz’ın soruşturmalardan kurtulmak için verdiği siyasi bir rüşvet midir?” diye sordu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yıldız hakkında verilen 'kovuşturmaya yer yok' kararı

Öztürkmen, Umut Yılmaz’ın CHP’den istifası, soruşturma dosyasının kapatılması ihale arasındaki bağı göstermesi açısından kronolojiyi de basın toplantısında tekrar dile getirdi 20 Ocak 2025 | Umut Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı. 30 Ocak 2025 |AKP İlçe Başkanı da suç duyurusunda bulundu, dosyalar birleştirildi. 8 Nisan 2025 |Umut Yılmaz CHP’den istifa etti. 29 Nisan 2025 |İhale sonuçlandı, kazanan AVOS oldu. 23 Mayıs 2025 |Umut Yılmaz hakkındaki soruşturma kapatıldı. 2 Temmuz 2025|İhale kesinleşti, sözleşme imzalandı.

Öztürkmen’in CHP Gaziantep İl Başkanlığı’nda yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

“CHP'den istifa eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın AKP’ye geçmek için temaslar yürüttüğünü biliyoruz. Yılmaz bu süreçte hem Gaziantep’te hem de Ankara’da çeşitli AKP yöneticileriyle yakın ilişkiler kurdu. Yılmaz’ın son belediye meclis toplantısında yaptığı konuşmada yaptığı “14 Ağustos” vurgusu, bu tarihte AKP’ye katılacağı yönündeki iddiaları doğrular nitelikte oldu.

Umut Yılmaz, çok değil daha birkaç ay önceye kadar henüz CHP’deyken Gaziantep'te AKP yöneticileri tarafından “yolsuzluk” ve “ihaleye fesat karıştırmak”la suçlanıyordu. Yılmaz ile birlikte 14 kişi hakkında 20 Ocak 2025 tarihinde soruşturma başlatıldı. 30 Ocak 2025 tarihinde AKP Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler de aynı suçlamalardan suç duyurusunda bulununca iki dosya birleştirildi.

CHP'DEN İSTİFA ETTİ, BAŞSAVCILIK 'KOVUŞTURMAYA YER YOK' KARARI VERDİ

Soruşturma devam ederken Yılmaz yaklaşık 3 ay sonra 8 Nisan 2025’te kameralar karşısına geçerek CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı bu açıklamadan sadece 1 ay sonra 23 Mayıs 2025 tarihinde dosyayla ilgili önemli bir karar verdi. Başsavcılık, 14 şüphelinin bulunduğu dosyada sadece iki kişi hakkında 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi. Bu iki kişiden biri Umut Yılmaz’dı. CHP’den istifa etmesinden çok kısa süre sonra Yılmaz hakkındaki soruşturma jet hızıyla kapatıldı.

Umut Yılmaz'ın CHP'den istifasının hemen ardından AKP’ye geçmek için görüşmelere başlaması üzerine yargı eliyle “AK”lanıp paklanması manidardır! 16 CHP’li belediye başkanı, delilsiz ispatsız şekilde uyduruk gerekçelerle tutuklanırken, 300’e yakın belediye çalışanı soyut iddialarla tutuklu yargılanırken, Umut Yılmaz’la ilgili HTS kayıtları dahi delil olarak görülmedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kendisine rozet takmasını bekleyen Umut Yılmaz’la ilgili skandal bundan ibaret değil. 'Turpun büyüğünü' şimdi anlatıyorum!

"194 MİLYON LİRA KAMU ZARARI OLUŞTUĞU GÖRÜLÜYOR"

Umut Yılmaz’ın başkanlığındaki Şehitkamil Belediyesi, tartışmalı bir ihaleyle gündemde. Yılmaz CHP'den istifa ettikten sadece üç hafta sonra Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından verilen 1 milyar 898 milyon TL'lik dev asfalt ihalesiyle ilgili çok ciddi usulsüzlük iddiaları ortaya çıktı. İhale belgelerini incelendiğimizde asfalt ihalesinin, en düşük bedeli veren şirkete değil, “fiyat dışı unsurlar” öne sürülerek, 4. sıradaki firmaya verildiğini görüyoruz. 26 Mart 2025'te açılan, 29 Nisan 2025 tarihinde sonuçlanan bu ihaleyle 194 milyon lira kamu zararı oluştuğu görülüyor. İş bitimine kadar fiyat güncellemeleri ile bu zararın 500 milyon lirayı bulabileceği tahmin ediliyor.

Söz konusu asfalt ihalesinde, CLKA adlı firmanın 1 milyar 704 milyon 650 bin lira ile en düşük fiyatı verdiği görülüyor. Ancak ihale komisyonu, “fiyat dışı unsurları” gerekçe göstererek CLKA’ya 100 tam puan üzerinden 80,09 puan veriyor ve firmayı devre dışı bırakıyor. Böylece ihale 194 milyon TL daha pahalı bir teklif sunmasına rağmen 100 tam puan verilen AVOS adlı firmaya gidiyor.

"AVOS’UN İŞ BİTİRME BELGELERİ YETERLİ DEĞİLDİR"

Tartışma da bu noktada başlıyor. Çünkü geçerli ihale teklifi veren tam 10 firma arasındaki 9 firma bindelik oranlar dahi dikkate alınarak küsuratlı puanlar alırken, ihaleyi kazanan firmaya kılçıksız tam 100 puan verildiği görülüyor. Yani hiç puan kırılmamış. Bu puan farkından dolayı ihale 194 milyon lira (İş bitimine kadar fiyat güncellemeleri ile 500 milyon TL'yi bulabilir) fazla maliyetle AVOS adlı firmaya veriliyor.

Diğer yandan en uygun teklifi veren CLKA’ya EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden, verdiği düşük teklifin gerekçesi/açıklaması soruluyor. Firmanın verdiği savunma uygun bulunuyor. Yani firmanın verdiği fiyat teklifi, işin bu bedelle yapılabileceği konusunda ihale komisyonu tarafından teyit edilmiş oluyor. Ancak yine sonuç değişmiyor.

Bunun üzerine CLKA firması, EKAP üzerinden AVOS’un kazandığı ihaleyle ilgili şikâyette bulunuyor. Firmanın şikâyet dilekçesindeki iddialar oldukça ciddi. Söz konusu başvuruda, ihaleye giren firmalarla ilgili yapılan puan hesaplamalarında açık usulsüzlüklerin ve hataların yapıldığı somut örneklerle anlatılıyor. İhaleyi kazanan şirkete verilen 100 tam puanın usulsüz olduğu verilerle açıklanıyor.

Şikâyet konusu dilekçeyi özetlersek;

CLKA olarak 86,99 puan almamız gerekirken ihale komisyonun hatalı değerlendirmesiyle 80,09 puan verilmiştir.

AVOS’un teklif cetveline göre oran hesaplaması yanlış yapılmıştır. EKAP üzerinden otomatik yapılması gereken hesaplamalara sistem dışı müdahale şüphesi vardır.

Puan hesaplamalarında yuvarlamalar yapılmıştır.

AVOS’un iş bitirme belgeleri yeterli değildir. Şartnameyi karşılamamaktadır.

İhaleyi alacak firmanın son 5 yılda yasaklama kararı bulunmaması gerekmektedir. Ancak firma hakkında yasaklama kararı olmasına rağmen 2 puan verilmiştir.

Firmanın geçmiş döneme ilişkin sözleşme feshi kaydı ve devir kaydı bulunmasına rağmen bu maddeden de puan alabilmiştir!

Firmanın asfalt plentinin kendi mülkiyetinde olması gerekirken bu dönük bir mülkiyet belgesi sunamamıştır. Buna rağmen puan verilmiş, “kendi malı” şartı göz ardı edilmiştir.

Şikâyet dilekçesinde sayılan bunca eksik ve hataya rağmen ihaleyi kazanan firmadan 1 puan bile kırılmadan 100 tam puan verildi!

Sonuç olarak, ihaleyi kazanan AVOS’un fiyat dışı unsur puanları İdari Şartnamenin 35. kapsamında yer alan hiçbir değerlendirme ilkesine uygun olarak hesaplanmamıştır. İhalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na açıkça aykırı olduğu ayrıntılı olarak 6 sayfalık şikâyet dilekçesinde anlatılmıştır. Ancak şikâyete rağmen sonuç değişmemiştir!

"İHALEYİ KAZANAN ŞİRKETİN MEHMET ŞİMŞEK VE FATMA ŞAHİN İLE YAKINLIĞI BİLİNİYOR"

Şehitkamil Belediyesi’nin bu dev asfalt ihalesini kazanan AVOS firması AKP’li siyasetçilerle olan yakın ilişkileriyle dikkat çekiyor. AVOS Grup'un resmi sahibi Veysel Reşitoğlu. 'Reşitoğlu' soyismi tanıyanlara yabancı gelmemiştir. Veysel Reşitoğlu, 'ihale kralı' olarak bilinen Ekpet İnşaat'ın sahibi Selman Reşitoğlu’nun kardeşi.

Selman Reşitoğlu, kamudan aldığı milyarlık dev ihalelere rağmen, ödediği düşük vergi oranlarıyla tanınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan parça parça 10.9 milyar TL’lik ihale alan Selman Reşitoğlu’nun şirketi Ekpet İnşaat'ın buna rağmen sadece 10.8 milyon TL vergi ödediği ortaya çıkmıştı.

Daha dikkat çekici olan ise, Reşitoğlu ailesinin AKP'li Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile olan yakın ilişkisi. Selman Reşitoğlu ile Mehmet Şimşek'in özel bir jette ve lüks bir restoranda çekilmiş samimi fotoğrafları geçen aylarda basına yansımış, büyük bir tartışmaya neden olmuştu. Selman Reşitoğlu’nun amcası Abdurrahman Reşitoğlu’nun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile İngiltere’de ortak bir şirket kurduğu iddiası da gündeme gelmişti.

Abdurrahman Reşitoğlu, Selman Reşitoğlu ve Mehmet Şimşek

AVOS'un sahibi Veysel Reşitoğlu'nun adı, Gaziantep ve Bodrum'da rekor fiyatlarla aldığı arazilerle de gündeme gelmişti. Veysel Reşitoğlu'nun Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile verdiği pozlar da basında yer almıştı.

Selman Reşitoğlu, Abdurrahman Reşitoğlu, Mehmet Şimşek ve Gürkan Dölekli

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın CHP'den istifa eder etmez jet hızıyla tamamlanan söz konusu ihaleyle ilgili şaibe iddiaları göz ardı edilecek boyutta değil. Dev bir kamu zararı oluştuğu somut verilerle ortada. İhale incelenmeli ve gereği yapılmalıdır.

"ŞAİBELİ DEV İHALE, UMUT YILMAZ’IN VERDİĞİ SİYASİ BİR RÜŞVET MİDİR?"

Öte yandan Yılmaz'ın CHP'den istifası ile şaibe iddiaları bulunan ihale arasında manidar bir zamanlama olduğu görülüyor. Yoksa Yılmaz CHP'deyken yapamadıklarını, daha doğrusu CHP’liler tarafından yapmasına izin verilmeyenleri istifa sonrası hayata geçirmek için gaza mı basmıştır? Yılmaz hakkındaki soruşturmaların kapatılmasında bu ihalenin etkisi olmuş mudur?

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 'Yolsuzluğa adı karışan kişilerin AK Parti’de yeri olmaz' diyor ancak görünen durum tam tersi. Hakkında yolsuzluk iddiası olan kişiler AKP’ye koşuyor, “AK-MATİK”le yıkanıp tertemiz oluyorlar! Umut Yılmaz AKP’ye alınır mı bilmem ancak yukarıdaki kronoloji AKP ile ittifakın şimdiden kurulduğunu gösteriyor.

Biz bu milletin alın terinin hiç kimseye peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz! Altını çizerek tekrar soruyorum: Umut Yılmaz’a CHP’den istifası ya da AKP’ye katılması şartıyla yargıda “aklanma” sözü mü verilmiştir? Yılmaz, hakkındaki soruşturmadan kurtulmak için AKP ile pazarlık yapmış mıdır? Şaibeli 1.8 milyar TL’lik dev ihale, Umut Yılmaz’ın soruşturmalardan kurtulmak için verdiği siyasi bir rüşvet midir?

Bu nedenlerle iki çağrım var. Birincisi AKP'nin yerel yöneticilerine... Sizleri uyarıyorum. Umut Yılmaz'ı “AK” olarak nitelendirdiğiniz partinize alırsanız bu suça ortak olursunuz! İkinci çağrım Cumhuriyet Savcılarına ve mülkiye müfettişlerine! Söz konusu ihaleyle ilgili bu ciddi veriler göz ardı edilemez. Sizleri göreve davet ediyorum!”