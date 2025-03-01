İddia: Silah bırakma süreci 6 adımda işleyecek

Türkiye Gazetesi, Abdullah Öcalan’ın PKK’ye yaptığı silah bırakma ve kendini feshetme çağrısıyla başlayan sürecin nasıl ilerleyeceğini anlatan bir haber yayımladı.

Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre Öcalan’ın çağrı metni birkaç kez incelendi ve devletin onayından sonra kamuoyuyla paylaşıldı.

Öte yandan açıklamanın ardından Sırrı Süreyya Önder’in eklediği "Bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz pratikte silahların bırakılması, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir” şeklindeki not da devletin bilgisi dahilindeydi.

6 ADIM ÖNGÖRÜLÜYOR

Öte yandan haberde, silah bırakma sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair detaylar da yer aldı.

Buna göre altı adımdan oluşan bir yol haritası öngörülüyor.

İddiaya göre bu adımlar şu şekilde belirlendi: