İddia: Silah bırakma süreci 6 adımda işleyecek
PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütüne silah bırakma ve fesih çağrısı yapmasının ardından bu sürecin nasıl işleyeceğine dair bazı iddialar ortaya atıldı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre süreç 6 adımda ilerleyecek ve ilk adım silah bırakma olacak.
Türkiye Gazetesi, Abdullah Öcalan’ın PKK’ye yaptığı silah bırakma ve kendini feshetme çağrısıyla başlayan sürecin nasıl ilerleyeceğini anlatan bir haber yayımladı.
Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre Öcalan’ın çağrı metni birkaç kez incelendi ve devletin onayından sonra kamuoyuyla paylaşıldı.
Öte yandan açıklamanın ardından Sırrı Süreyya Önder’in eklediği "Bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz pratikte silahların bırakılması, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir” şeklindeki not da devletin bilgisi dahilindeydi.
6 ADIM ÖNGÖRÜLÜYOR
Öte yandan haberde, silah bırakma sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair detaylar da yer aldı.
Buna göre altı adımdan oluşan bir yol haritası öngörülüyor.
İddiaya göre bu adımlar şu şekilde belirlendi:
- Örgüt kongresini toplayıp fesih kararı alacak. Bu sürecin 3-4 ay sürmesi bekleniyor. Öte yandan PKK tarafından bugün yapılan açıklamada, silah bırakma ve fesih sürecini Abdullah Öcalan'ın yönetmesi gerektiği belirtildi.
- Fesihten sonra teknik detaylar üzerinde çalışma yapılacak ve silahlara ne olacağı görüşülecek.
- Bu süreçte örgüt yöneticilerinin üçüncü ülkelere gitmesi gündeme gelecek.
- Herhangi bir eyleme karışmayan örgüt mensupları ise Türkiye'de sivil hayata katılabilecek.
- Bu süreçlerin ardından ‘Devletin demokratik dönüşümü’ adı altında atılması beklenen adımlar Meclis zemininde tartışılacak.