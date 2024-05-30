İddia: Sinan Ateş soruşturmasında 17 kişi için ek iddianame hazırlandı

Sinan Ateş’in öldürülmesinin ardından eşi Ayşe Ateş suikastta 17 kişiyi işaret etmişti. Ayşe Ateş'in daha önce sözünü ettiği, soruşturması yapılan kişilere ilişkin ek iddianamenin savcılık tarafından hazırlandığı iddia edildi.

Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin yargılama süreci başlamasına karşın, iddianamedeki eksiklikler tartışılmaya devam ediyor.

AYŞE ATEŞ İŞARET ETMİŞTİ

Bu kapsamda Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, “kurumsal bir saldırıdan söz edildiğini” ileri sürmüş ve “Soruşturma yürütülen 17 kişiye bakınca iddia edilen kurumsal saldırı içeriden yapılmış gibi bir izlenim oluşuyor. Bazen düşmanı uzakta aramamak gerek. En başta Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz, Ömer Şanlı, Burak Kılıç, Gürsel Horat ve Suat Yılmazzobu... Kiralık katil arayan bu isimler ilk iddianamede yok” açıklamasını yapmıştı.

Ayşe Ateş, soruşturması yapılan 17 kişiye ilişkin ek iddianamenin hazırlanmasını beklediklerini de ifade etmişti.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre; o iddianamenin savcılık tarafından hazırlandığı iddia edildi. İddianamenin davanın ilk duruşma günü olan 1 Temmuz’dan önce 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verileceği de gelen bilgiler arasında.