İddia: Suriyelilerin dönüşü için 3 aşamalı plan

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin iddiasına göre Türkiye, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü hızlandırmayı amaçlayan yeni bir süreci başlatıyor. Haberde, uzun süredir yürürlükte olan ücretsiz sağlık hizmetleri uygulamasının sona erdirileceği ve geçici koruma statüsünün ilerleyen dönemde kaldırılmasının planlandığı ileri sürüldü.

Habere göre planın ilk aşamasında, 1 Ocak 2026 itibarıyla Suriyelilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için SGK’ya katkı payı ödemesi zorunlu hale getirilecek. Katkı payını ödemeyenlerin sağlık hizmeti alamayacağı belirtilirken, bu düzenlemenin “dönüşleri hızlandıracağı” iddia ediliyor.

İkinci aşamada ise geçici koruma statüsünün kaldırılması gündeme gelecek. Statünün sona ermesi halinde Suriyelilerin ikamet izni almak zorunda kalacağı, ancak bu iznin kolay verilmeyeceği öne sürülüyor. İkamet izni için; geçerli bir kira sözleşmesi ya da konut, düzenli bir iş, sağlık sigortası, banka hesabında yeterli maddi birikim

gibi koşulların aranacağı iddia ediliyor. Ayrıca barınılan konutların “yaşamaya uygunluğu”nun da denetleneceği ifade ediliyor.

Üçüncü aşamada ise geri dönüşü teşvik etmek amacıyla parasal destek sağlanması planlanıyor. Habere göre bu destek Türkiye bütçesinden değil, Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan fonlardan karşılanacak. Destek miktarının ise dönemin koşullarına göre belirleneceği aktarılıyor.

GÜVENLİK BÜROKRASİSİ İSTEDİ AMA: “BİR GÜNDE KALDIRILMADI” VURGUSU

Sabah’ın haberinde, güvenlik bürokrasisinin Avrupa ülkelerinde olduğu gibi geçici koruma statüsünün bir günde kaldırılmasını savunduğu, ancak bu yönde bir adım atılmadığı öne sürüldü ve "cumhurbaşkanı durdurdu" ifadelerine yer verildi. Türkiye’de çalışan Suriyelilerin işgücündeki rolü ve eğitim çağındaki çocukların durumu nedeniyle sürecin zamana yayıldığı iddia edildi.