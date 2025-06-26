İddia: Tahran metrosunda bir Mossad ajanı yakalandı

İran’ın başkenti Tahran’daki metroda şüphe üzerine gözaltına alınan kişinin, İsrail dış istihbarat birimi Mossad ajanı olduğu ileri sürüldü.

İran devlet televizyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Tahran metrosundaki gözaltına ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, metroda şüphe üzerine bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

KİMLİK BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Söz konusu kişinin üstünde askeri ve önemli merkezlerin yerini işaretleyen bir cihaz bulunduğu ve bu kişinin elde ettiği bilgileri bilinmeyen numaralara göndererek İbranice talimatlar verdiği iddia edildi.

Soruşturmanın devam ettiği aktarılan açıklamada, şüphelinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.