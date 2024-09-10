İddia: Teğmenlerin kılıçlı yemini nedeniyle bir bakan 'affını isteyebilir'

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası teğmenlerin kılıçlı yemin etmelerinin yankıları sürüyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "O kılıçları kimi çekiyorsunuz? Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek" tepkisinin ardından sessizliğini koruyan bazı yetkililer dikkat çekiyor.

T24 yazarı Tolga Şardan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve eski Genelkurmay Başkanı, eski Milli Savunma Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın sessizliğine dikkat çekti.

Kara Harp Okulu Komutanı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfiler ve atamalar çerçevesinde değiştirildiğini hatırlatan Şardan, eski komutanın Hulusi Akar'ın tercihi, iimdiki komutanın ise, Güler ile mevcut Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın kadrosundan olduğunu yazdı.

Yaşananların ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 'affını isteyebileceğine' dair iddiaların dile getirildiğini vurgulayan Şardan, şunları ifade etti:

"Sürecin muhataplarından hiçbir açıklama gelmemesi, bu kadar gürültüye rağmen gösterdikleri sessizlik hayra alamet değil. Ayrıca, yaşananlardan sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in o günden bu yana randevularını iptal ettiği, zorunlu olmadıkça pek kimseyle görüşmediği Ankara'da konuşulanlardan.

Hatta öyle ki; Güler'in görevden affını isteyeceği gibi iddialı bir bilgi de seslendiriliyor, hafta sonundan itibaren. Burası, Ankara. Başka bir yere benzemez!"