İddia: Tevfik Göksu yanlıları, Sağlık Bakanı Koca'ya karşı harekete geçti

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na adaylık için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isminin öne çıktığı iddialarının ardından bu makamı istediği bilinen Tevfik Göksu yanlılarının harekete geçtiğini ileri sürdü.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerinden AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yanlılarının, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef aldığını yazdı.

"AK Parti'de İstanbul aday adayları arasında Esenyurt, Üsküdar ve Tuzla belediye başkanları Mehmet Tevfik Göksu, Hilmi Türkmen ve Şadi Yazıcı'nın adları sıklıkla geçiyor. Ancak en çok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan söz ediliyor" diyen Saymaz, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Koca'nın siyasi polemiklere girmemesi, muhalefete karşı ılımlı olması ve bakanlığıyla ilgilenmesi yıldızını parlatıyor. Koca'nın Kürt kimliği, HDP oylarının belirleyici olduğu İstanbul'da avantaj sayılabilir.

Koca'nın adaylık için anılması, bu koltukta hevesi olan Göksu yanlılarını harekete geçirdi. Göksu yanlısı sosyal medya hesaplarında 'naif ve her kesime hitap eden, siyaseti az yapan ve proje odaklı' biri değil, 'siyasetçi olup gerektiğinde sert siyasi mücadele verecek, şehrin sorunlarını bilen' aday gerektiği yazılıyor. AK Parti çevrelerinde, bu ifadelerle Bakan Koca'nın hedef alındığı belirtiliyor."