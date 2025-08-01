İddia: TOGG fabrikasında yıllık izindeki 200 işçi işten çıkarıldı

TOGG’un Bursa Gemlik’teki fabrikasında çalışan yaklaşık 200 işçinin yıllık izinde oldukları sırada işten çıkarıldığı iddia edildi.

Yıllık izinde oldukları sırada telefonla aranarak iş akitlerinin feshedildiğini söyleyen işçiler, fabrikaya alınmadıklarını, eşyalarını toplamalarına bilr izin verilmediğini belirtti.

Kapıda çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlisi olduğunu belirten bir TOGG işçisi, çektiği videoyla yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Lütfen sesimizi duyurun. Yıllık izindeydik. Bizi bu sabah arayarak yaklaşık 200 kişi işten çıkartıldık. Hiçbir geçerli sebep yok. Biz bu fabrikaya 8-10 yıllık tazminatımızı bırakıp geldik, sırf ülke kalkınsın, bizim de parmağımız olsun diye. Ama bizi kapının önüne koyuyorlar. Eşyalarımızı almaya bile giremedik. Kapıda 6 ekip polis arabası, ekstra güvenlik görevlisi koymuşlar.”

CHP’Lİ ÖZTÜRK: “YERLİ VE MİLLİ DİYEREK İŞE ALDIĞINIZ İNSANLARI KAPININ ÖNÜNE KOYUYORSUNUZ”

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TOGG’da yaşandığı iddia edilen işten çıkarmaları TBMM gündemine taşıyacağını belirtti.

Öztürk, yaşananların sadece ekonomik değil, aynı zamanda vicdani bir kriz olduğunu vurguladı:

“Yerli ve milli diyerek işe aldığınız insanları, şimdi polisle kapının önüne koyuyorsunuz. Fabrikaya girmelerine bile izin verilmiyor. Bu insanların tazminatlarını bırakıp umutla geldiği bu projede gördükleri muamele tam anlamıyla vicdansızlıktır. Otomotiv sektörü için bu kadar yeni bir firmada bu kadar erken işten çıkarmalar, zorlanınca önce emekçiden vazgeçmeler kabul edilemez. Şirketten ve ilgili bakanlıktan derhal açıklama bekliyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız.”



TOGG'den ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.