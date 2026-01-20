İddia: Trump, Colani'ye "Haseke'den uzak durmasını" söyledi

Suriye'de HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülkede gerilim sürüyor.

Görüşmelerde mutabakat sağlanamamasının ardından HTŞ öncülüğündeki silahlı güçlerin SDG'nin hakim olduğu bölgelerdeki saldırılarını sürdüreceği, ilk hedefinin ise Haseke olduğu iddia edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile geçici Suriye hükümetinin atanmış cumhurbaşkanı Colani (Ahmed Şara) dün telefonda görüştü.

Al-Monitor’dan Amberin Zaman’ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Colani arasındaki görüşmede Haseke konuşuldu.

Al-Monitor’a bilgi veren kaynaklar Trump’ın, HTŞ öncülüğündeki güçlerin SDG'nin kontrol ettiği Haseke'ye saldırmamasını talep etti. Zaman'ın haberine göre Colani, Haseke'ye saldırmayacağı konusunda Trump'a söz verdi.

GÖRÜŞMELERDEKİ HASEKE VURGUSU

Suriye'de 18 Ocak'ta imzalanan ateşkes, tansiyonu düşürmedi ve 19 Ocak'ta çatışmalar devam etti.

Colani ile Mazlum Abdi'nin heyetlerini temsil ettiği görüşmede Colani'nin, SDG'nin Haseke'den tamamen çekilmesini ve SDG bünyesindeki savaşçıların bireysel olarak geçici hükümetin "ordusuna" katılmasını istediği aktarılmıştı.

Bu kapsamda Mazlum Abdi'ye Savunma Bakan Yardımcılığı teklif edilmiş ayrıca kendisinden Haseke'ye bir vali önermesi istenmişti.

Abdi ise Haseke'nin kontrolünün SDG'de kalmasını istemişti. Aktarılanlara göre iki isim de birbirinin tekliflerini kabul etmedi ve görüşme başarısızlıkla sonuçlandı.