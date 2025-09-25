İddia: Trump, Gazze için üç aşamalı plan sundu

ABD Başbakanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını kalıcı olarak sona erdirmesine ilişkin bir plan sunduğu ileri sürüldü.

Salı gecesi BM Genel Kurulu marjında Gazze konulu toplantı gerçekleştirildi. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun toplantıya ilişkin bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump, ilk kez İsrail'in Gazze'ye yaklaşık 2 yıldır devam eden şiddetli saldırılarının tamamen sona erdirilmesini hedefleyen bir "Amerikan planı" ortaya koydu.

LİDERLERDEN DESTEK İSTEDİ

Toplantıya katılan liderlere, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını "derhal sona erdirmesi" gerektiğinin altını çizen Trump, söz konusu planı, "İsrail'in uluslararası arenada giderek daha fazla yalnızlaşması nedeniyle" sunduğunu ifade etti.

Trump, liderlerden plana destek vermeleri ve Gazze'de "ertesi gün planının" bir parçası olmalarını istediğini belirtti.

Washington yönetiminin planının büyük ölçüde, Trump'ın damadı Jared Kushner ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in üzerinde çalıştığı "Gazze'de ertesi gün planından" oluştuğu da kaydedildi.

ÜÇ AŞAMALI GAZZE PLANI

Kanal 12'ye konuşan kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı, İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilmesini içeriyor.

Toplantıya katılan liderlere sunulan planda ayrıca Gazze Şeridi'nde Hamas olmaksızın bir yönetim mekanizması kurulması, bölgeye Arap ve İslam ülkelerinden askerlerin de yer alacağı güvenlik gücünün konuşlandırılması ve bölgenin yeniden inşası için Arap devletlerinden fon sağlanmasının da bulunduğu belirtildi.

ABD planı çerçevesinde İsrail saldırıları sonrası Gazze Şeridi'ndeki sürece Filistin yönetiminin de dahil edilmesi öngörülüyor.

TRUMP'A ŞARTLI YANIT

Öte yandan BM Genel Kurulu marjında gerçekleştirilen Gazze konulu toplantıya katılan liderler, Trump'ın planına belirli şartlar altında destek vereceklerini vurguladı.

Söz konusu şartlar arasında İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ni ilhaka kalkışmaması, Gazze Şeridi'nde herhangi bir işgale girişmemesi ve yasa dışı Yahudi yerleşim yeri kurmamasının yer aldığı aktarıldı.

Liderler, Gazze'ye insani yardımların derhal arttırılması ve İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ilişkin statükoyu ihlal etmeye son vermesi halinde plana destek vereceklerini bildirdi.

Kanal 12'ye konuşan, toplantıya katılan bir Arap yetkili, "Toplantıdan herkes umut dolu ayrıldı. İlk kez masada ciddi bir plan olduğunu hissettik. Başkan Trump savaşın sona ermesini istiyor. Bu korkunç dönemin geride kalmasını ve bölgede daha iyi şeylere doğru ilerleyebilmemizi istiyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca kaynaklar, Trump'ın liderlere İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmesine izin vermeyeceğini açıkça belirttiğini de söyledi.

ERDOĞAN TOPLANTIDAN MEMNUN AYRILDIABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman liderlerle yaptığı "Gazze Zirvesi"nde, "Gazze'deki savaşı bitireceğiz. Saygı duyduğum liderlerle, Ortadoğu'da normal yaşama dönmek istiyoruz" demişti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantı sonrası açıklamasında, "Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik. Ben memnunum, sonucu da hayrolsun" ifadelerini kullanmıştı.