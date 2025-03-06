İddia: Trump'ın ekibi Zelenski muhalifleriyle gizli toplantı yaptı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’a yakın dört üst düzey ismin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye muhalif siyasi liderlerle gizli görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Bu temasların, Ukrayna’da olası bir erken seçim senaryosu üzerinden şekillendiği ve Trump yönetiminin Zelenski’yi görevden uzaklaştırmaya yönelik bir stratejisinin parçası olduğu iddia edildi.

TİMOŞENKO VE POROŞENKO İLE TEMAS KURULDU

Politico’nun haberine göre, Trump’ın ekibi eski Başbakan Yulia Timoşenko ve eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun partisiyle görüştü. ABD’li yetkililer, savaşın devam ettiği koşullarda Ukrayna’da hızlı bir seçim düzenlenmesinin mümkün olup olmadığını tartıştı.

Ukrayna’da sıkıyönetim nedeniyle seçimler askıya alınmış durumda ancak Trump’a yakın isimler, savaş yorgunluğu ve yolsuzluk algısının Zelenski’ye halk desteğini azalttığını ve bir seçim halinde kaybedeceğini savunuyor.

Trump daha önce Zelenski’yi 'seçim yapmayan bir diktatör' olarak tanımlamış, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard da Kiev’in seçimleri iptal ettiğini öne sürmüştü.

ATEŞKES SONRASI SEÇİM PLANI

Trump’ın ekibi, Ukrayna’daki seçimlerin olası bir ateşkes anlaşmasının ardından hızlandırılmasını savunuyor. Benzer bir yaklaşım, Kremlin tarafından da destekleniyor. Moskova uzun süredir, Batı’ya daha az bağımlı bir liderin Kiev’de iktidara gelmesini hedefliyor.