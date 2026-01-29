İddia: TSK, Resulayn'dan çekildi
TSK personelinin, 2019'da düzenlenen 'Barış Pınarı' harekâtı bölgesinde ve Ceylanpınar sınırında bulunan Resulayn'dan çekildiği, ilçe merkezindeki tüm resmi binalardan Türk bayraklarının indirildiği iddia edildi.
Türkiye Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı askerlerin, Ceylanpınar sınırında bulunan Resulayn'dan çekildiği iddia edildi.
Rûdaw'ın haberine göre TSK personeli, ilçe merkezindeki tüm resmi binalardan Türk bayraklarını indirerek çekilmeye başladı.
Sınır kapılarının, HTŞ öncülüğünde kurulan Suriye geçici hükümetine devredildiği ve şehre 'Suriye Genel Güvenlik' birimlerinin girdiği bildirildi.
Resulayn, Türkiye'nin 2019'da düzenlediği 'Barış Pınarı' harekâtının hedeflerinden biriydi.
TSK, harekât bölgesinde keşif ve denetim yapıyordu.