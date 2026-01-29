Giriş / Abone Ol
İddia: TSK, Resulayn'dan çekildi

TSK personelinin, 2019'da düzenlenen 'Barış Pınarı' harekâtı bölgesinde ve Ceylanpınar sınırında bulunan Resulayn'dan çekildiği, ilçe merkezindeki tüm resmi binalardan Türk bayraklarının indirildiği iddia edildi.

  • 29.01.2026 10:49
  • Giriş: 29.01.2026 10:49
  • Güncelleme: 29.01.2026 11:04
Fotoğraf: DepoPhotos

Türkiye Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı askerlerin, Ceylanpınar sınırında bulunan Resulayn'dan çekildiği iddia edildi.

Rûdaw'ın haberine göre TSK personeli, ilçe merkezindeki tüm resmi binalardan Türk bayraklarını indirerek çekilmeye başladı.

Sınır kapılarının, HTŞ öncülüğünde kurulan Suriye geçici hükümetine devredildiği ve şehre 'Suriye Genel Güvenlik' birimlerinin girdiği bildirildi.

Resulayn, Türkiye'nin 2019'da düzenlediği 'Barış Pınarı' harekâtının hedeflerinden biriydi.

TSK, harekât bölgesinde keşif ve denetim yapıyordu.

