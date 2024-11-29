İddia: Ümit Özlale CHP'ye geçecek, Özgür Özel salı günü parti rozeti takacak

İYİ Parti'den 2 ay önce isitfa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin CHP'ye geçeceği iddia edildi.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salı günü grup toplantısında Ümit Özlale'ye parti rozetini takacak.

T24'ün ulaştığı Özlale, konuyla ilgili yorum yapmadı.

Habere göre CHP ile görüşme trafiğini hızlandıran Özlale, yakın zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin olumlu geçmesiyle birlikte Özlale, CHP’ye geçme kararı aldı.

Mart ayındaki yerel seçimde İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ümit Özlale, yüzde 3,6 oy almıştı. Özlale, 12 Eylül'de İYİ Parti'den istifa etmişti.