İddia: Urfa'da 5 yaşındaki çocuk cinsel istismara maruz bırakılıp katledildi!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Şanlıurfa'da hayatını kaybeden bir çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin iddialarda bulundu.

Sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, çocuğun hayatını kaybettikten sonra ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü aktaran Çömez, hastanede hazırlanan rapora göre çocuğun istismara maruz bırakıldığının belirlendiğini belirtti.

Hastane raporuna dikkat çeken Çömez ayrıca çocuğun ölüm nedeninin 'boğulma' olarak değerlendirdiğini aktardı.

Konuya ilişkin henüz bir otopsi raporu olmadığını bildiren Çömez, Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaparak konunun aydınlatılması için çalışma yürütülmesini talep etti.

Çömez'in konuya ilişkin hastane raporunu da paylaştığı açıklaması şöyle:

"Henüz 5 yaşında bir kız çocuğu. Harran Devlet Hastanesi’ne getiriliyor. Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş. Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor. Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor. Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün."

👧Henüz 5 yaşında bir kız çocuğu.

📍Harran Devlet Hastanesi’ne getiriliyor.

📍Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş.

📍Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor.

📃Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor.… pic.twitter.com/xqyY5TT3Hc — Turhan Çömez (@ComezTurhan) January 17, 2025

ADLİ TIP AŞAMASINDA HATA YAPILMAMASI SON DERECE ÖNEMLİ

İYİ Partili Çömez, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

''Ben biraz Şanlıurfa'dan bilgi aldım ve biraz da raporu analiz ettim. Maalesef 5 yaşındaki bir kız çocuğu çok acımasızca tecavüz edilmiş. Raporda da yazıyor zaten. Boynunda da bazı izler var. Ölüm sebebinin boğulma olduğunu tahmin ediyorum ama otopsi raporu henüz yok. Zaten cansız bir şekilde hastaneye getirilmiş. Doktorlar hayata döndürmek için bütün müdahaleleri yapmış. Hiçbir eksik yok orada fakat çocuk maalesef hayatını kaybetmiş. Bu konuda uyarı yapmamın nedeni şu; adli tıp aşamasında hata yapılmaması son derece önemli. Maalesef önümüzde kötü örnekler var, Narin örneği var. Bu sebeple olay daha çok yeni olduğu için delillerin kaybolmaması adına doğru işlem yapılması için uyarıda bulunmak istedim. Eğer adli tıp sürecinde bir hata yapılmazsa -ki yapılmamasını ümit ediyorum- çok önemli delillerin hala var olduğunu tahmin ediyorum. O bakımdan yetkilileri, sorumluları görevini ciddiyetle yapmaya davet ettim."

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ŞANLIURFA BAROSU ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU: OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'ndan yapılan açıklamada da çocuğun cinsel istismar şüphesi sonucu hayatını kaybettiğine dikkat çekilerek konunun takipçisi olunduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İlimizde 15.01.2025 tarihinde 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismar şüphesi sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Faillerin gereken cezayı alması için Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz" denildi.