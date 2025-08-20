İddia: Vize devlerini satın alan Blackstone Türk şirketlerle çalışmak istemiyor, yüzbinlerce kişinin verisi riskte

Türk vatandaşları için Schengen vizesi başvurularında yaşanan sorunlar henüz çözülebilmiş değil.

Vize başvurusu için randevu bulmanın son dönemde neredeyse imkânsız hale geldiği belirtiliyor. Özellikle Covid-19 sonrası derinleşen kriz nedeniyle elçiliklerin randevu kotası açıldığı anda tüm başvurular hızla tükeniyor.

T24 yazarı ve diplomasi muhabiri Barçın Yinanç, vize süreçlerinden Türk şirketlerinin tamamen dışlanmasının gündemde olduğunu yazdı.

Barçın'a göre başvurular, diplomatik temsilciliklerin konsoloslukları yerine uzun süredir aracı kurumlar üzerinden alınıyor. Türkiye’de bu alanda en geniş portföye sahip şirket, Hindistan kökenli VFS Global.

2001 yılında kurulan şirket, 140’tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve Türkiye’de 2010’lu yılların başından itibaren bir Türk şirketiyle iş birliği içinde çalışıyor. VFS Global, 2021’de ABD merkezli yatırım şirketi Blackstone tarafından satın alındı. Sektörde, Blackstone’un Türk şirketlerle iş birliğini sonlandırarak operasyonları tek başına yürütmek istediği iddia ediliyor.

Yinanç'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerle çalışan aracı vize kurumları ağırlıklı olarak yabancı firmalardan oluşuyor. Pek çok kişinin aşina olduğu VFS Global, Zubin Karkaria adlı Hindistan doğumlu bir girişimci tarafından 2001 yılında kuruldu. 140’tan fazla ülkede ofisi bulunan VFS Global, Türkiye’de 2010’lu yılların başından beri bir Türk şirketi ile çalışıyor. Çoğunluğu AB ülkeleri olmak üzere 30’dan fazla ülkeye hizmet veriyorlar.

2021 yılında VFS Global, Blackstone adlı bir şirket tarafından satın alındı. İddia o ki, Blackstone Türk şirketle çalışmak istemiyor. Belki o Türk şirketi beğenmemiş başka bir Türk şirketiyle çalışmak istiyor olabilir. Ancak iddia o ki operasyonu tek başına yürütmek istiyor.

Halen sektörde portfolyosu çok sınırlı olan az sayıda Türk şirketi var.

Hindistan asıllı BLS adlı bir şirket geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren IDATA adlı Türk şirketi satın aldı. Bu alımı Rekabet Kurumu da onayladı. Kosmos Yunanistan için, As Vize de Macaristan, Portekiz ve Slovenya için çalışan iki Türk şirketi.

Burada dikkat çekici olan nokta şu: Vize başvurusunda bulunanlar bilirler, altı aylık tüm banka dökümlerinizden, tüm malvarlığınıza, kardeşlerinizin yurt dışındaki adreslerinden yaptığınız iş ya da çalıştığınız iş yeri ile ilgili bir ton bilgi istenir.

VFS Global’in yeni sahibi Blackstone Türk şirketiyle yolları ayırırsa yüz binlerce Türk vatandaşının verileri yerli bir şirketin gözetiminden azade, tamamen yabancı firmaların eline olacak. Bu verilerin güvenliğine ilişkin hükûmetin manalı bir denetim yapıp yapmadığı soru işareti. Zira aracı kurumları regüle eden kapsamlı bir kanun yok."