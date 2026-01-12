İddia: Yalova'da IŞİD'liler saldırıdan 3 gün önce bazı evleri soydu

Yalova'da 29 Aralık'ta IŞİD'li Zafer Umutlu'nun evini aramak için gelen polislerle IŞİD'liler arasında çatışma çıkmış, 4 polis yaşamını yitirmişti.

Çatışmada öldürülen IŞİD'liler bu olaydan 3 gün önce Yalova'da bulunan bazı evlerde hırsızlık yaptıkları iddia edildi.

İsmail Saymaz'ın Halk TV'deki haberine göre Umutlu’nun evinde bulunan bir yemek takımı, çatal bıçak takımı, bakır tas, 33 taşlı tesbih, siyah bavul, fanlı ısıtıcı, pike takımı, İsviçre çakısı ve saç kurutma makinesinin H. adlı emekli edebiyat öğretmenine ait olduğu tespit edildi.

Evinden 10 gün uzakta yaşayan H., evde 30 parça eşyanın çalındığını söyledi.

H., 5 Ocak’taki ifadesinde, çalınan eşyaları şöyle anlattı:

“Oğluma çeyizlik olarak aldığımız küçük ev aletleri ve mutfak malzemeleri bulunan 6-7 koli, matkap, spiral avuç içi taşlama makinesi, üç ısıtıcı, düdüklü tencere, mikrodalga fırın, tost makinesi, kol saati, 100 yıllık telkari işleme kemer, beş parfüm, iki tespih, iki fotoğraf makinesi, iki bakır hamam tası, iki uydu alıcı, robot süpürge, masaj aleti, şarjlı saç traş makinesi, çatal kaşık takımı ve pike takımının çalındığını fark ettim.”

"RESİMLER PARÇALANDI"

H., iki bağlama ve elektro gitarın, televizyon ve laptopun, çeşitli tablo, resim biblo ve nazar boncuklarının kırılıp parçalandığını ifade etti.

H., şöyle dedi:

“Bibloların kafalarının koparılması, çalgıların kırılması, Mısır’dan gelen papirüs üzerine Nefertiti resminin 100 parçaya bölünerek masa üzerine bırakılıp yanına Kuran’ın koyulması, televizyon ve laptopun çalınmak yerine parçalanması bana ideolojik zihniyetle hareket edildiğini düşündürmüştür.”

H., hırsızlığın 26 Aralıkta yapıldığını, komşularının evlerine de girildiğini söyledi.