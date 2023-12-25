İddia: Yüzde 25 kira zammı sınırı kalkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in basına kapalı düzenlediği toplantıda yüzde 25’lik kira zammı sınırını kaldıracağını söylediği öne sürüldü.

Ekonomik krizin giderek derinleşmesi, ev kiralarının önlenemeyen yükselişi ev sahipleri ve kiracıları karşı karşıya getirmeye devam ederken, konut kiralarındaki yüzde 25 zam zorunluluğu uygulamasının kaldırılacağı öne sürüldü.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in basına kapalı olarak yaptığı toplantıda, konut kiralarındaki yüzde 25 zam zorunluluğu uygulamasının kaldırılacağını söylediğini yazdı.

"Paylaşacağım notlar, toplantıda yer alan üç arkadaşımdan aldığım bilgilerdir" diyerek Şimşek‘in üç gün önce basına kapalı olarak iş ve finans dünyası temsilcileri ile yaptığı yemekli toplantıya ilişkin kulis bilgiler veren Türkmen'in "Basına kapalı toplantıdan yansıyanlar" başlıklı yazısının ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Bugün sizlerle; Sayın Şimşek‘in üç gün önce basına kapalı olarak iş ve finans dünyası temsilcileri ile yaptığı yemekli toplantıda, kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlardan çıkarttığım önemli konuları paylaşmak istiyorum (Paylaşacağım notlar, toplantıda yer alan üç arkadaşımdan aldığım bilgilerdir).

"İHTİYAÇ DUYULMAYACAK"

• Sayın Cumhurbaşkanımızın uyguladığımız programa tam desteği var. İster inanın ister inanmayın. Zaten ben seçim sonrasına yönelik beklentilerinizi de anlamlandıramıyorum. Seçim sonrası da bu program aynı şekilde sürecektir, sabır ve kararlılıkla bunu uygulayacağız.

• Konut kiralamalarında kira artış oranını %25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te bitecek olan düzenlemeye, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak.

• Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz."