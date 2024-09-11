İddialar sosyal medyada infial yarattı: "Su istedi diye öldürüldü"

Maraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 6 Eylül'de iki kişi arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflardan Mesut Kazancı aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralandı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Kazancı, müdahalelere rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A.I, (37) çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Kavga ile ilgili bir görüntü ve iddia ise sosyal medyada yayıldı. İddiaya göre Mesut Kazancı önünden geçtiği bir fabrikanın çalışlarından bir bardak su istedi. Getirilen suyu içen Kazancı susuzluğu geçmeyince bir bardak daha su istedi. Bu istek üzerine Kazancı ve fabrika çalışanları arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sopaların çekilmesiyle korkunç bir hal aldı.

Aldığı sopa darbeleriyle yere yığılan Kazancı, G.A.I. tarafından darp edilmeye devam edildi.