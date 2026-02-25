İddialar ve gerçekler: İmamoğlu'nun mezuniyet notları ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite eğitimi ve mezuniyetine ilişkin ortaya atılan iddialara resmi transkript belgesiyle yanıt verildi.

İktidar medyasından TGRT'nin yandaş programcısı Fuat Uğur'un, İmamoğlu'nun başarısız olduğunu öne sürerek paylaştığı düşük notların, derslerin nihai hali değil; dosyaya giren eski sınav notları olduğu anlaşıldı.

YANDAŞIN İDDİALARI BOŞ ÇIKTI

Halk TV'de yer alan habere göre Fuat Uğur, "Avukat Yaşar Baş'ın dava dosyasından aldığı bilgilere" dayandırdığı yazısında İmamoğlu'nun İşletme politikasından sıfır aldığını, bazı derslerden 3 veya 19 gibi notlar alarak başarısız olduğunu iddia etmişti.

Ancak İstanbul Üniversitesi Dekanlığı tarafından onaylanan resmi belge, Uğur'un paylaştığı rakamların ara veya eski sınav notları olduğunu; İmamoğlu'nun daha sonraki sınavlarda geçer notlar alarak bu dersleri başarıyla tamamladığını ortaya koydu.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından hazırlanan 1 Ağustos 1994 tarihli "Ders Başarı Durumu Belgesi"ne (transkript) göre; 100639 numaralı öğrenci Ekrem İmamoğlu, İşletme Fakültesi İngilizce Programından 18 Temmuz 1994 tarihinde resmen mezun oldu. Belgede İmamoğlu'nun 1., 2., 3. ve 4. sınıf genel ağırlıklı ortalama notu ise 59.16 olarak kayda geçti.

İDDİALAR VE GERÇEKLER

• İşletme Politikası: Fuat Uğur'un yazısında "0 (Sıfır)" alındığı iddia edilen dersin, transkriptteki nihai karşılığı 55 (Orta).

• Pazarlama İlkeleri: "3" alındığı iddia edilen dersin resmi nihai notu 60 (Orta).

• Bilgi İşlem: "10" alındığı öne sürülen dersin nihai geçme notu belgede 50 (Orta).

• Üretim ve Stok Yönetimi: "19" alındığı iddia edilen "Üretim ve Stok Sistemleri" dersinin nihai notu 65 (Orta).

• Hukukun Temel Kavramları: İddia edilen eski not 20 iken, resmi belgede bu dersin nihai notu 60 (Orta).

• Kamu Maliyesi: İddia edilen eski not 43 iken, "Kamu Maliyesi ve Türk Vergi Sistemleri" dersinin transkriptteki nihai notu 50 (Orta).

• Finans Yönetimi: "Geçmez" olarak iddia edilen dersin nihai geçme notu belgede 55 (Orta).

• Davranış Bilimleri: "Geçmez" olarak iddia edilen dersin nihai notu belgede 65 (Orta).

• Güzel Sanatlar: "Başarısız" olduğu öne sürülen bu dersten her iki dönemde de alınan nihai sonuç Başarılı.

• Türkçe: "Başarısız" olduğu iddia edilen "Türk Dili I" dersinin nihai sonucu Başarılı.

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: "Üçüncü sınavda geçebilmiş" denilen dersin birinci sınıf nihai notu 70 (İyi), ikinci sınıf nihai notu ise 65 (Orta) olarak kayda geçmiş.

FUAT UĞUR’UN İDDİALARI

Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişinin yasa dışı ve sahte belgelere dayalı olması nedeniyle diplomasının iptal edilmesinin dışında daha da vahim bir olay var. O da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme bölümünde okuduğu yıllara ait sınav notlarının vahameti ve "okuduğu" süre boyunca bütün derslerden başarılı olduğuna dair sınav sonuç belgesinin dava dosyasında yer almaması. Mezuniyeti şüpheli yani. Av. Yaşar Baş'ın dava dosyasından aldığı bilgilere göre Ekrem İmamoğlu'nun bazı sınav notlarını aşağıda paylaşıyorum: (100 üzerinden) Hukukun Temel Kavramları: 20 Kamu Maliyesi: 43 Finans yönetimi: Geçmez Davranış bilimleri: Geçmez Güzel sanatlar: Başarısız İşletme politikası 0 (Sıfır) Üretim ve Stok yönetimi: 19 Pazarlama ilkeleri: 3 (Bütünleme sınavında 5) Türkçe: Başarısız Bilgi İşlem: 10 İnkılap Tarihi dersinden üçüncü sınavda geçebilmiş. Bu notları 50 üzeri yapabilmesi için 80-90 alması gerekiyordu ama geçer notları da 50-53 civarında. Kısacası bu okuldan alınan diplomanın iptalinin yatay geçiş dışında başarısızlık gibi ciddi bir nedeni daha olmalı.