İddialara yanıt geldi: IBAN'a para transferinde SMS doğrulaması zorunlu olacak mı?

İnternet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan para transferlerinde SMS ile çift aşamalı doğrulamanın, 1 Haziran 2025 itibarıyla zorunlu hale geleceği öne sürüldü.

İddialara göre, artık yalnızca alıcının IBAN bilgisini girmek yeterli olmayacak; işlemler, cep telefonuna gönderilen onay kodunun girilmesiyle tamamlanabilecek.

"YENİ BİR DÜZENLEME YA DA TALİMAT GÖNDERİLMEDİ"

Ancak CNBC-e’nin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, bu konuda bankalara iletilmiş yeni bir düzenleme veya resmi talimat bulunmuyor. Hâlihazırda şüpheli işlemler için bankalar ek güvenlik adımları uygulayabiliyor. Fakat her EFT işleminde SMS doğrulaması zorunluluğu getirilmiş değil.