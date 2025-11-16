İddiaları savuşturmak da yasak

Politika Servisi

İBB iddianamesine ilişkin tartışmalar sürüyor. Halk nezdinde inandırıcılığı olmayan iddianameyi savunamayan iktidar bloku, iddialara ilişkin her türlü açıklamaları ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Önceki gün İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ adlı X hesabına engelleme kararı getirilirken dün “İstanbul İddianamesi” isimli sosyal medya hesabı ve internet sitesine de erişim engeli getirildi.

‘İstanbul İddianamesi’ X hesabı (ist_iddianamesi) ve web sitesi, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği Engelli Web’in aktardığına göre hesap, X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.

Öte yandan iddianamede İmamoğlu’na yöneltilen suçlamaların AKP’li belediyeler için adeta bir rutine dönüşmüş durumda.

İmamoğlu, suç örgütü liderliği suçlamalarının yanı sıra “Orman Kanunu’na muhalefet” etmek gibi maddelerle de suçlanırken daha önce pek çok defa ormanlık alanları tahrip etme iddiasıyla gündeme gelen AKP’li belediyelere işlem yapılıp yapılmadığı bilinmezlik içeriyor.

O örneklerden bazıları ise şunlar:

•İBB AKP’deyken Beykoz’daki 554 bin 843 metrekarelik ormanlık alanın 267 bin 858 metrekaresi Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’na kiralandı. Araziye ruhsatsız binalar yapıldı.

•Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi ORBEL, uhdesinde bulunan bentonit maden sahası için ÇED dosyasında yer almamasına rağmen orman arazisinde yol açtı.

•AKP’li Bağcılar Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) tahsis ettiği Belgrad Ormanı’ndaki alana sosyal tesis adı altında inşaat çalışmalarına başladı.

•AKP’li Üsküdar Belediyesi, park olacağı belirtilen Boğaz manzaralı araziyi önce imara açtı, ardından da ihaleyle sattı. Alanda ağaçlar kesildi.