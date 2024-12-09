İddianame 40 gündür hazırlanmadı: Ahmet Özer'in avukatlarından AYM'ye başvuru

Yerine kayyum atanan ve tutuklanarak Silivri cezawvine konulan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna karşı itiraz için AYM'ye bireysel başvuruda bulunuldu.

"PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından uzaklaştırılan Ahmet Özer'e ilişkin gelişmeler sürüyor.

Özer'in avukatları Hasan Sınar ile Hüseyin Ersöz, Çağlayan'da basın mensuplarına açıklama yaptı.

Sınar, Özer'in tutukluluk incelemesinde devam kararı verilmesinin ardından buna itirazda bulunduklarını söyledi.

Müvekkilleri Özer'in tutuklanmasına gerekçe gösterilen kuvvetli suç şüphesi ile somut delillerin nelerden ibaret olduğunu öğrenmek istediklerini dile getiren Sınar, "Biz, bu soruşturma sürecinde müvekkilimiz hakkında yeterli suç şüphesini dahi ortaya koyan hiçbir somut delilin bulunmadığına dolayısıyla müvekkilimiz hakkında derhal tahliye kararıyla birlikte kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Özer'in diğer avukatı Hüseyin Ersöz ise adil yargılanma ile savunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunduklarını kaydetti.