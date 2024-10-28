İddianame esas failin tespitinden uzak kaldı

Haber Merkezi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlarla örtülü halde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianameye tepkiler sürüyor.

MA’ya konuşan Diyarbakır Barosu Narin Güran Cinayeti Soruşturma Komisyonu’ndan avukat Mehdi Özdemir, Narin’in kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma sürecinde katletme ve kaybettirilme vakasında birçok delilin kaybettirildiğine dikkat çekti.

Özdemir, olayın oluşunu, arka planını ve esas faili yansıtmayan iddianamenin eksik ve Narin’in esas faillerinin tespitinden uzak olduğunu kaydetti. Özdemir, ‘‘19 gün boyunca örgütlü bir kötülük halinde delillerin tamamı bilinçli bir şekilde kaybettirildi’’ dedi.