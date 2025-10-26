İddianame hala hazırlanmadı: Akademisyen Aslı Aydemir 3 ayı aşkın süredir cezaevinde

30 Haziran 2025'te Leman dergisinin Beyoğlu'nda bulunan ofisine saldıran gruba tepki gösteren Barış Akademisyeni Aslı Aydemir, 3 ayı aşkın süredir tutuklu.

Aydemir hakkında iddianame hala hazırlanmadı.

"Polise mukavemet ve kasten yaralama" suçlamasıyla 4 Temmuz 2025'te tutuklanan Aydemir'in hakim karşısına ne zaman çıkacağı ise belirsizliğini koruyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 9 Ekim 2025'te konuyu Meclis gündemine taşımıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuşan Gökçen, Aydemir'e duruşma günü verilmemesine tepki göstererek "Saldırganlara tepki gösterdiği için saldırıya uğrayan bir barış akademisyeni tutuklandı. Aslı Aydemir derhal serbest bırakılmalı, asıl saldırganlar yargılanmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

LEMAN DERGİSİ'NE YÖNELİK SORUŞTURMA

Daha önce pek çok defa hedef gösterilen ve muhalif karikatürleriyle bilinen Leman dergisi, 26 Haziran 2025 tarihli sayısında savaşı eleştiren bir karikatür yayımlamasının ardından yeniden hedef haline gelmişti.

Söz konusu karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından bir grup, Leman binasına saldırmıştı.

Binaya saldıranlarla ilgili hiçbir işlem yapılmazken Leman dergisinin 6 çalışanı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz tutuklanmıştı.

9 Temmuz 2025'te ise yurtdışında bulunan Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

26 Eylül 2025'te tutuklu olan Leman Dergisi sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, grafiker Cebrail Okçu ve müessese müdürü Ali Yavuz, üst mahkemeye yaptıkları itirazın kabul edilmesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.