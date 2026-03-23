İddianame hazırlandı: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında istenen ceza belli oldu

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

7 aydır cezaevinde bulunan İnan Güney’in iddianamesinin savcılık tarafından İBB’ye yönelik “yolsuzluk” davasıyla birleştirilmesi talep edilirken, Güney’in 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

35 YIL HAPİS TALEBİ

Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in ablası Sabriye Akkaya, Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Güney'in koruması Veysel Eren Güven hakkında, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Yardım Etme” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçundan tüm sanıkların ayrı ayrı 12 yıl 8’er aydan 35’şer yıla aya kadar hapis cezası talep edildi.

Savcılık, İnan Güney'in Serkan Öztürk ve Rauf Cem Istıranca’nın yetkilisi olduğu 3K isimli şirketin gölge ortağı açık hava reklam mecralarında faaliyet gösteren birçok kişi ve şirket tarafından bilindiğini savundu. Ayrıca İnan Güney'in BELTAŞ müdürü olduğu dönemde İmamoğlu talimatıyla şirkete usulsüz ihaleler bağladığı da öne sürüldü.

MURAT KAPKİ'NİN İFADESİ İDDİANAMEDE YER ALDI

Hazırlanan iddianamede Murat Kapki'nin ifadesine de yer verildi. Kapki'nin ifadesinde Güney'in İmamoğlu'na çok yakın bir isim olduğu ve ihalelerde usulsüzlük yaptığı öne sürüldü.

İnan Güney hakkında hazırlanan iddianamede farklı isimlerin İnan Güney hakkında ifade verdikleri, İnan Güney'e belediye ihalelerinde usulsüzlük yaptığı ve adrese teslim ihaleler yaptığı suçlamalarının yöneltildiği görüldü.

SAVCILIKTAN İBB TALEBİ

Savcılık hazırladığı ve 35 seneye kadar hapsini talep ettiği İnan Güney iddianamesinin İBB davası ile birleştirilmesini talep etti.

Hazırlanan iddianame, İBB davasının görüldüğü İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde henüz değerlendirme aşamasında.

NE OLMUŞTU?

Beyoğlu Belediyesi’ne Başkanı İnan Güney hakkındaki soruşturmada 15 Ağustos’ta 44 kişi gözaltına alınmıştı. 19 Ağustos’ta ise Güney'in yanı sıra Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, eniştesi İsmail Akkaya ve şoförü Deniz Göleli'nin de aralarında olduğu 17 kişi tutuklandı, 27 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada İnan Güney ve diğerlerinin tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Danışmanı Murat Ongun ile irtibatlı olarak gözaltına alındıkları ileri sürülmüştü.