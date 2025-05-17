İddianame hazırlandı: Celal Şengör hakkında hapis cezası talebi

Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, sosyal medyada paylaşılan görüntülerindeki sözleri nedeniyle, "deleti, milleti, kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 20 Kasım 2024 tarihinden önce, tarihi tam olarak tespit edilemeyen bir zamanda, pek çok kullanıcı tarafından sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan ve Şengör'ün görüldüğü bir video içeriğinde, Türk milletinin zekasına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şengör hakkında "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan Adalet Bakanlığınca 12 Mayıs'ta soruşturma izni verildiği iddianamede kaydedildi.

İddianamede, Şengör'ün alınan savunmasında, bahse konu videodaki konuşmanın kendisine ait olduğu ve bu konuşmaları elindeki bilimsel belgelere dayanarak söylediği, sözlerinin hakaret amaçlı değil bilimsel verilere dayandığını beyan ettiği kaydedildi.

Şengör'ün, söz konusu sözleri söylediğine dair yapılan paylaşımlar, savunması ve tüm dosya kapsamına göre, üzerine atılı suçu işlediğinin tespit edildiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, bu kapsamda, Celal Şengör hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması talep edildi.