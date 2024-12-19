İddianame hazırlandı: Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya hapis istemiyle dava

Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu hakkında, bir eğlence mekanındaki görüntüleri üzerine 'hayasızca hareketler' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayımnanan görüntülerle ilgili Polat ve Doğu hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİM"

İddianamede yer alan bilirkişi inceleme raporuna göre, görüntülerde müzik eşliğinde dans edildikten sonra Polat'ın, Doğu'yu önce yanağından, ardından dudağından öptüğü ifade edildi.

Sanık Dilan Polat, iddianamede yer alan ifadesinde, arkadaşının doğum günü partisine katıldığını, ablası Sıla Doğu'nun kendisine hem annelik hem de babalık yaptığını söyledi. Yanağından öpeceği sırada ablasının bir anda döndüğünü, bu nedenle böyle bir durumun yaşandığını savundu. Polat, aralarında abla-kardeş ilişkisi dışında başka bir ilişki olacağının düşünülemeyeceğini belirterek, "Sabah uyandığımda bu durumu fark edince toplum nezdinde herkesten özür diledim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Savcılık, Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İddianame, değerlendirilmek üzere mahkemeye gönderildi.