İddianame hazırlandı: Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur için 10'ar yıl hapis talebi

Eyüpsultan’da 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci davasında anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur hakkında 10'ar yıl hapis cezası talep edildi.

Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen ilk soruşturma tamamlandı.

Halktv.com.tr'nin haberine göre; şüpheli Timur Cihantimur’u olay yerinden uzaklaştırdıkları ve delilleri kararttıkları iddia edilen anne Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur’un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “Suçluyu kayırma” suçlarından 10’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta 2023'te meydana gelen olayda, seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış ve yol kenarına çekilmişti.

Araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış ve yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci yaşamını yitirmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un annesini araması üzerine olay yerine gelen Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a, daha sonra ise ABD'ye kaçırmıştı. Boston'da gözaltına alınarak tutuklanan Cihantimur ve Tok, Türkiye'ye iade edildi ve yargılanmalarına Türkiye'de devam ediyordu.