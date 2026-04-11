İddianame hazırlandı: Fatma Nur öğretmeni öldüren öğrencisine rekor hapis istemi

Lise öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ölümünde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Çelik'i öldüren ve bir öğretmenle 5 öğrenciyi yaralayan 17 yaşındaki F.S.B. hakkında 126 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Çekmeköy’deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan bıçaklı saldırıda, Çelik, 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B. tarafından öldürülmüştü.

F.S.B. hakkında Çelik'i öldürüp 6 kişiyi de yaralaması nedeniyle, "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kadına Karşı Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürme" suçundan ve 6 kişiyi de yaralaması nedeniyle "Çocuğa Karşı Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürmeye Teşebbüs", "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapsi istendi.

AYLAR ÖNCESİNDEN TASARLAMIŞ

Sabah'ta yer alan habere göre 17 yaşındaki F.S.B cinayeti aylar öncesinden tasarladığı iddianamede yer aldı.

Olay günü öğretmenlerin hangi sınıfta olduğunu tespit eden öğrencinin, katlar arasında gezerek uygun anı beklediği ve tuvalette saklandığı kamera kayıtlarıyla kesinleşti.

Adli Tıp raporu, öğrencinin akıl sağlığının yerinde olduğunu ve eylemi "öldürme kastıyla" gerçekleştirdiğini belgeledi.

F.S.B.'nin daha önce "Birini öldürmek istiyorum" dediği ve çevresinde seri katil dizisine atıfla "Dexter" lakabıyla anıldığı öğrenildi.

Ayrıca dijital incelemelerde F.S.B.'nin katliam temalı oyunlar oynadığı tespit edildi.