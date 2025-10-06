İddianame hazırlandı: Manifest üyeleri hakkında hapis talep edildi

6 Eylül’de Küçükçiftlik Park’ta düzenlediği konsere ait görüntüler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubu üyeleri ve şarkılara eşlik eden Ayça Dalaklı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İddianamede, müzik grubu üyelerinin "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan cezalandırılması talep edildi. Savcılık, grup üyeleri için 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istedi.

Hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin yeni kız grubu olarak adını duyuran Manifest'in, İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta verdiği konserin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül Cumartesi günü Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen Manifest konserine soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Grup hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, grubun konserdeki dans ve gösterilerinde "edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan" hareketlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Grup üyeleri hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol getirildi.