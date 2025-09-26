İddianame hazırlandı: 'Soğuk Savaş' sunucusu Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz için 4,5 yıl hapis istemi

YouTube'da en çok izlenen programlar arasında yer alan Soğuk Savaş'ta yapılan bir şaka nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan programın sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz hakkında iddianame düzenlendi.

Soydemir ve Akgündüz hakkında, "Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" iddiasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, "Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, inananların dini inançlarına saygı hususu, dinen kutsal sayılan nesnelerin kışkırtıcı biçimde temsil edilmesi nedeniyle ihlal edilmiş görülebileceği, bu tür kışkırtıcı temsillerin demokratik toplumun bir unsuru olması gereken hoşgörü ruhunun kötü niyetli şekilde ihlali olarak değerlendirilebileceği" ifade edildi. Ayrıca, "sözleşmenin bir bütün olarak ele alınması gerektiği; din ve inanç özgürlüğü söz konusu olduğunda kişilerin başkalarına zarar verecek nitelikteki söylemlerden ve saygısızlık içeren davranışlardan kaçınmasının zorunlu olduğu" aktarıldı.

"TAHRİK EDİLEN GRUPLARCA..."

İddianamede olay değerlendirildiğinde, soruşturma konusu video içeriğinin kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi. İçeriğin medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının ardından, tahrik edilen gruplarca yazılı ve sosyal mecralarda yorumlarla paylaşıldığı ve bu şekilde medyada gündem oluşturduğu kaydedildi. Böylelikle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği değerlendirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Soğuk Savaş" adlı YouTube kanalında yayımlanan bir videonun içeriğiyle ilgili "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında "Gülersen Kaybedersin" adlı programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan Soydemir ve Akgündüz tutuklandı.

Soydemir, gözaltı kararı öncesi sosyal medyadan paylaştığı mesajda, söz konusu şaka nedeniyle özür dilemişti.