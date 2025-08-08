‘İddianame için hâlâ neyi bekliyorsunuz’

Haber Merkezi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, "Hukuk dışı gözaltına aldınız, tutukladınız, cezaevinde tutuyorsunuz; bari iddianamesini yazın. Neyi bekliyorsunuz iddianame yazmak için?" dedi. Tanrıkulu, şunları söyledi: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ile dostlarımızı ziyaret ettim. Şunu ifade etmek istiyorum: Türkiye, bu hukuk uygulamalarını, yargı tacizini ve yargı baskısını kesinlikle hak etmiyor. Yargının Türkiye’de siyaset gündemini teslim aldığı bu ortamdan bir an önce kurtulmalıyız.

Sonuçta yargı, Türkiye’nin siyaset gündemini kendisi belirliyor ve bunu hukuk dışı, usule aykırı biçimde yapmaya çalışıyor. İstediği zaman hukuka aykırı operasyonlar düzenliyor ve bu yüzden Türkiye gerçek gündemini konuşamıyor. Hukuk dışı gözaltına aldınız, tutukladınız, cezaevinde tutuyorsunuz; bari iddianamesini yazın.

Neyi bekliyorsunuz iddianame yazmak için? İnsanlar neden mahkeme önüne çıkarılamıyor?"