İddianame için işaret

HABER MERKEZİ

Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere pek çok ismin tutuklu yargılandığı İBB davasının avukatı Hüseyin Ersöz, davada tefrik (dosyaların ayrılması) kararının verildiğini söyleyerek yakın zamanda iddianamenin çıkacağına dair en güçlü işaretin verildiğini söyledi.

Ersöz, X hesabından şunları ifade etti: “Kamuoyunda “İBB Soruşturması” olarak bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/228233 sayılı dosyasında tefrik kararı verildi. Bu dosyadan tefrik edilenler 2025/248683 sayılı soruşturma dosyasına kaydedildi.

Bu durum iddianamenin yakın bir zamanda Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulacağı anlamına geliyor. Daha önce de kamuoyunda “Beşiktaş Belediyesi Soruşturması” olarak bilinen dosyada tefrik kararı verilmiş; birkaç gün içinde iddianame Mahkemeye sunulmuştu. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen tutukluluk incelemesi de iddianamenin yakın zamanda Mahkemeye gönderileceğinin “uygulamada karşılaşılan” bir başka habercisiydi."