İddianame kabul edildi: Avukat Rezan Epözdemir'in ilk duruşma tarihi belli oldu

Avukat Rezan Epözdemir hakkında, "rüşvete aracılık etmek" suçundan düzenlenen iddianame kabul edilerek, ilk duruşmasının 19 Aralık'ta yapılmasına karar verildi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvete aracılık etmek" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianameyi kabul eden mahkeme, Epözdemir'in tutukluluk haline ve ilk duruşmasının 19 Aralık'ta yapılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu Epözdemir'in, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2021'de başlattığı bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Zekeriye Yurtçak ve Ahmet Mesut Yurtçak'ın tahliyesi ve akabinde ev hapsi şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması konusunda rüşvete aracılık ettiğine ve bu yolla menfaat temin ettiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

İddianamede, Yurtçak'ların soruşturmasını yürüten ve rüşvet nedeniyle meslekten ihraç edilen savcı C.Ç. ile A.D. adlı kişi arasında geçen WhatsApp konuşma kayıtlarına ulaşıldığı, bu mesaj içeriklerinde rüşvet olarak alınan paranın "Rezan" adlı kişiye götürüleceğine dair konuşmalara rastlandığı bildirildi.

Aynı konu nedeniyle Yargıtay Ceza Dairesinde sanık olarak yargılanan A.D'nin bu dosya kapsamında tanık olarak ifadesine başvurulduğu aktarılan iddianamede, A.D'nin Rezan olarak bahsettikleri kişinin, Epözdemir olduğunu söylediği aktarıldı.

A.D'nin beyanları üzerine Epözdemir ile C.Ç'nin HTS baz kayıtlarına bakıldığı aktarılan iddianamede, C.Ç'nin 8 Temmuz 2021'de A.D'nin evine gittiği, akabinde C.Ç. ile Epözdemir'in ortak baz verdiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

12 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede, Epözdemir'in "rüşvete aracılık etmek" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.