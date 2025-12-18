İddianame tamamlandı: AKP'li Yahşihan Belediyesi soruşturmasında dikkat çeken detaylar

Kırıkkale’nin AKP’li Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının iddianamesi tamamlandı.

19 Eylül 2025’te Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla AKP’den Yahşihan Belediye Başkanı seçilen Ahmet Sungur’un da aralarında yer aldığı altı kişi gözaltına alındı. Sungur ile dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonunun iddianamesini tamamladı. İddianamede beşi tutuklu toplam 11 kişinin “İcbar suretiyle irtikap” olarak tanımlanan "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak muhatap olduğu kişilerden zorla yarar sağlamaya çalışması" suçundan cezalandırılması istendi. İddianamede, Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Osman Uluyurt, Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Yekta Niyazi Yıldırım, Deniz Aktuğ, Esen Yıldırım, Mahir Sungur, Ömer Bahadır ile Zeki Çelik sanık olarak yer aldı.

SORUŞTURMA MÜTEAHHİDİN ŞİKÂYETİYLE BAŞLADI

İddianamede savcılık soruşturmasının Cihan Sivri isimli müteahhidin 6 Ağustos 2025 tarihinde verdiği ifadenin ardından başlandığı belirtildi. Sivri ifadesinde, “Müteahhidi olduğu Ay Yıldız isimli proje üzerinden belediye görevlilerinin ve belediye görevlileri ile ortak hareket eden kişilerin kendisinden haksız olarak para aldığını” anlattı.

AKP’Lİ BAŞKAN’IN OTEL KAYITLARI

Savcılık, şüphelilerin mal varlığı ile araç ve otel kayıtlarını da araştırdı. Tutuklu Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un S.G.Ç. isimli bir kadın ile otel kayıtları da iddianamede yer aldı.

S.G.Ç. ise savcılık ifadesinde “Beş senedir Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile gönül ilişkisi içerisinde olduğunu, Ahmet'in kendisine baktığını ve evinin kirasını ödediğini” anlattı. İddianamede, “Ahmet Sungur’un S.G.Ç.'ye Opel marka bir araç aldığı, kadının aracı beğenmemesi üzerine aracı geri alıp Jetta marka başka bir araç aldığı…” ifadelerine yer verildi.

İddianamede, "Ahmet Sungur'un bahçesinde yapılan arama işlemi sırasında ele geçirilen tüfek ve kartuşlar ile ilgili olarak ayrıca işlem yapıldığı" de ifade edildi.

BAŞKAN, İŞ İNSANININ VERDİĞİ AUDİ’Yİ KULLANMIŞ

Ayrıca Ahmet Sungur'un iş insanı Ulaş Biçer’in Bel Danışmanlık isimli şirket adına kayıtlı Audi A8 marka aracını kullandığı ve PTS kayıtları ile trafik kontrollerinin de bunun delili olduğu belirtildi. Ulaş Biçer’in 2015 yılına kadar Yahşihan Belediyesi’nde müdürlük ve başkan yardımcılığı yaptığını, ardından istifa ederek şirketler kurup iş insanı olduğu ifade edildi.

BANKAMATİK MEMURLARI TESPİT EDİLDİ

Savcılık, “Gülselin Güneş, Hüseyin Güngör ve Serkan Düğer isimli şüphelilerin Yahşihan Belediyesi’nde fiili olarak çalışmamasına rağmen sigorta girişi yapılıp maaş aldığı yönünde makul şüphenin oluştuğunu ve bu nedenle ayrıca soruşturma yürütüldüğünün” bilgisine de iddianamede yer verdi.

29 MİLYON TL’Yİ ARALARINDA PAYLAŞTILAR

İddianamede yolsuzluğun boyutu ise şöyle ifade edildi: "Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Yekta Niyazi Yıldırım ve Osman Uluyurt'un da fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek irtikap kapsamında 29 milyon 46 bin TL maddi menfaat elde ettikleri, elde edilen paraları aralarında paylaştıklarının tespit edildiği, bu noktada kimin ne kadar pay aldığının şüpheliler arasındaki derin karmaşık maddi ilişkiler sebebiyle kimin ne kadar pay aldığının bilinemediği, bu durumun suçun oluşmadığı veya ismi geçen şüphelilerden herhangi birisinin suçu işlemediği anlamına gelmediği…"