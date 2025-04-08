İddianame tamamlandı: Ümit Özdağ hakkında istenen ceza belli oldu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkındaki iddianame tamamlandı. Özdağ hakkında “zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin, düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkındaki iddianame 77 gün sonra tamamlandı.
HaberTürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Ümit Özdağ hakkında “zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin, düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Ümit Özdağ hakkında, partisinin 19 Ocak'taki il başkanları istişare toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma genişletilmişti.
Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Özdağ, 21 Ocak'ta "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanmıştı.
"Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında şubatta düzenlenen iddianamede, Özdağ hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenmişti.
Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine kaydedilmiş, mahkeme, suç yerinin Antalya olması gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek dosyayı Antalya Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti.