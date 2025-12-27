İddianame tamamlandı: Yoksul ailelere ilaç yazan profesörün 46 yıla kadar hapsi istendi

Yoksul ailelerin çocuklarına muayene parası almadan ilaç yazdığı için suçlanan Özel Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünden Prof. Dr. Ayten Erdoğan'ın ve Nazan D.'nin 13 yıl 9 aydan 46 yıla kadar hapsi talep edildi.

Sahte reçeteleri fatura edip Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile hastaneyi zarara uğratmakla suçlanan Prof. Dr. Erdoğan ve 4 kişi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve 16 kişi "müşteki", 18 kişi "mağdur", 5 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

Tutuklu sanık Resul Ç. ile tutuksuz sanık Ahmet H. ve firari sanık Cüneyt K. hakkında ise kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi veya yayılması, kamu kurum ve kuruluşlarının zarara sokan dolandırıcılık ve resmi belgede sahteciliğe yardım suçlarından 9 yıl 4 ay 15 günden 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Soruşturma kapsamında Kasım 2025'te gözaltına alınan Prof. Dr. Erdoğan'ın yoksul ailelerin çocuklarına muayene parası almadan ilaç yazdığı öğrenilmiş, savcılığın 112 milyon TL dediği SGK zararının ise sadece 112 bin TL olduğu ortaya çıkmıştı.

NE OLMUŞTU?

21 Kasım 2025 günü Özel Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde çalışan Prof. Dr. Ayten Erdoğan, sekreteri, eczane sahibi ile kalfası ve ilaç mümessillerinin arasında olduğu 6 kişi sahte reçete ve usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık açıklamasında Prof. Dr. Ayten Erdoğan nitelikli dolandırıcılıkla suçlanmış ve 112 milyon TL kamu zararına neden olduğu iddia edilmişti.

BirGün yazarı Timur Soykan, kamu zararının 112 milyon TL değil 112 bin TL olduğuna dair müfettiş raporunu köşesine taşımıştı. Soykan, Erdoğan'ın muayene ücreti alınmadan hastalara ilaç yazmasının gerekçesini şöyle anlatmıştı:

"İlaç raporu olan hastaların ilacı bittiğinde hastanede ancak yüksek olan özel muayene ücretinin ödenmesinin kaydıyla ilaç yazımına izin veriliyordu. Maddi durumu düşük olan hastanın sadece raporlu ilacını alabilmesi için hastaneye yüksek meblağ ödemesini haksızlık olarak görüyordum. Bunu da defaten Özel Balıklı Rum Hastanesi Başhekimi’ne ilettim. Kendisine ‘Sadece SGK kaydı yaparak bu ilaçları yazalım, hastalar mağdur oluyor’ dedim. Başhekim de bana ‘Hastanenin kar etmesi lazım, hastaları düşünemeyiz’ dedi. Ben de protokolleri ile hastaların reçetelerini hastalara yazıyordum. Hiçbir hastadan bir kuruş almışlığım yoktur. Amacım çocukların ilaçsız kalmamasıdır. Ayrıca hasta yakınlarından benim hakkında verdiği ifadelerde kendilerinden para aldığıma dair hiçbir beyan yoktur. Reçete sahiplerinin hepsi hasta olan şahıslardır. Hasta olmayan kimseye ilaç yazmadım."