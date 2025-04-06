İddianame tartışması sonrası Zafer Partisi'nde istifa

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Jülide Sarıkaya, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştüğünü ve Özdağ’ın iddianamenin hazırlandığı söylemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sarıkaya'nın bu iddiasını yalanlamıştı. Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da “Bir Genel İdare Kurulu üyemiz hukuki bilgi eksikliğiyle kamuoyuna yanlış açıklama yapmıştır. Bir iddianame tamamlanıp mahkemece kabul edildiğinde UYAP sisteminde görülür. Avukatlarımın bana verdiği bilgi tahtında soruşturma dosyasına bütün bilgi ve belgelerin girdiği dolayısıyla artık soruşturmanın tekemmül ettiği ve bir karar verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz" denilmişti.

Bu açıklamaların ardından sosyal medya hesabından kısa bir paylaşım yapan Jülide Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ başta olmak üzere tüm kamuoyundan ve Zafer Partililerden özür dilerim… Bu hatamdan dolayı GİK üyeliğimden istifamı Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ’ın takdirlerine sunuyorum."