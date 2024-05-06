İddianame tepki çekmişti: Özgür Özel, Ayşe Ateş ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek. Özel, "Bizi takip eden değerli basın emekçilerinden bir tanesi eline kalem alsa daha güçlü bir iddianame yazar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianamenin tamamlanmasının ardından Ayşe Ateş ile görüşecek.

Özgür Özel, Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianamenin herkesi rahatsız ettiğini belirterek, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşeceğini bildirdi.

Karşıyaka Mezarlığı'nda Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için düzenlenen anma töreninin ardından açıklamalarda bulunan Özel, "Normalde ne beklersiniz? İddianameyle birlikte gizli yürütülen önemli bir soruşturmada yeni bilgiler öğrenmek istersiniz. İddianamede yeni bilgiler yok. Sizlerin her birisi burada bizi takip eden değerli basın emekçilerinden bir tanesi eline kalem alsa daha güçlü bir iddianame yazar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in kendisinden randevu talebinde bulunduğunu, bugün görüşeceklerini bildiren Özel, "Ondan sonra da kendisinin tabii bu konuyla ilgili topluma mal olan tepkisini hep birlikte biz de sizlerden takip ettik. Onun dışında kendisiyle de görüştükten sonra daha fazla, daha net bir şeyler söyleme imkanı bulursunuz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmayı 2 yıl 4 ay sonra 29 Nisan’da tamamlamıştı. İddianamede 22 kişiye ‘tasarlayarak öldürme’ suçu yöneltilmişti.

Yazılan iddianame ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sinan Ateş suikastine ilişkin hazırlanan iddianame, oluşturulan sis perdesini aralamak şöyle dursun, kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor. Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, hazırlanan iddianameye tepki göstermişti.

Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İddianame burada. Peki, azmettiriciler nerede? Böyle bir suikasti birkaç çapulcunun tasarlayıp planladığına inanmamızı gerçekten bekliyor musunuz? Sırf bu iddianameyi hazırlamak için kamuoyunu neden bir buçuk yıl beklettiniz?" ifadelerini kullanmıştı.