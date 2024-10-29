İddianamede adı var ama ceza yok

Yenidoğan çetesine ilişkin hazırlanan iddianamede yer alan dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastanelerin Denetiminden Sorumlu Birimin yetkilisi olan Dr. Malik Türkay Esin’in adı geçen ve ruhsatı iptal edilen başka özel hastanelerin de olduğunu belirtmesine karşın söz konusu hastanelerin halen faaliyetine devam etmesi dikkat çekti. Bu hastanelerden birinde 4 yıl önce doğum yapan ve ikiz bebeklerini kaybeden anne Ebru Kaya, ‘‘Yenidoğan çetesi haberini görünce hukuki mücadele başlattık, mezarın açılmasını herşeyi de göze aldık. İhmali olanlar yargılansın” diye konuştu.

112 ÖZELE SEVK ETTİ

Dr. Esin’in iddianameye giren ifadesinde de yer alan Bayrampaşa’daki Özel Baypark Hastanesi’nde 2019 yılında ikiz bebeklerini dünyaya getiren anne Ebru Kaya, yaşadıklarını BirGün’e anlattı. Kaya, “Şeker hastası olduğum ve günde dört kez insülin iğnesi kullandığım için Bakırköy’de Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde takibim yapıldı. Özel hastaneyi özel durumumdan dolayı tercih etmedim” dedi.

Doğumunun 28 haftalıkken gerçekleştiğini anlatan anne Kaya, şu iddialarda bulundu: “Sancım başlayınca Dr. Sadi Konuk Hastanesi’ne gittim. 1,5 saat bekledikten sonra 112 aracılığıyla beni Bayrampaşa Baypark Hastanesi’ne sevk ettiler. Sabah 5.00 gibi ikiz kızlarım dünyaya geldi. Prematüre oldukları için önlem amaçlı yoğun bakıma aldıklarını söylediler. İlk 20-25 gün sorunları yoktu, hatta ‘iyiler’ denildi. 35 gün sonra ikisi de birer gün arayla kalp krizi ile öldü. Ciğerlerinde sorun var denildi, epikriz raporlarında mide kanaması geçirdikleri yazıldı. Bir kızım 33 gün yaşadı, bir kızım 35 gün. 33 gününün epikriz raporunda 1500 gram olduğu, öldüğü günde 3900 gram olduğu yazıyor. Bir günde bu nasıl oluyor? Daha böyle anlamadığım birçok şey var. Suç duyurusunda bulundum. O zaman mezar açılmasın diye suç duyurusunda bulunmamıştık, acımız tazeydi, ne yapacağımızı bilmiyorduk. Yenidoğan skandalını görünce bebeklerimin ihmal sonucu ölmüş olabileceğini düşündüğüm için hukuki mücadele başlattık. Dr. Esin’ın açıklamalarına karşın hastane niye kapatılmadı? Soruşturmaya neden dahil edilmedi? 19 hastane içinde ismi geçmiyor. Bebeklerimiz ihmal kurbanı mı diye düşünüyoruz. Bunları görünce gözü kararttık. Mezar açılırsa açılsın dedik. İhmâl varsa cezalandırılmalı.”

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DURUŞMA 18 KASIM’DA

BirGün’ün gündeme getirdiği olayda, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun 2023 Mart ayında CİMER şikâyetiyle olaydan haberdar olduğunu söylemesine karşın dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastanelerin Denetiminden Sorumlu Birimin yetkilisi olan Dr. Malik Türkay Esin’in ifadesi, bu durumun aslında Ocak 2023’te de bilindiğini ortaya koymuştu. İfadesinde Esin, özetle şunları belirtmişti: “Hastane denetimleri esnasında bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde doldurulması gereken defterlerin doldurulmadığını gördüm. Ayrıca bebeklerin dosya üzerinde gösterilen sağlık durumları ile fiili sağlık durumlarının uyuşmadığını örneğin entübe olarak kayıtlı gösterilen bebeğin gayet sağlıklı ve nefes alabilir durumda olduğunu gördük. Bu hastaneler arasında Zeytinburnu’ndaki Özel Sante Plus Hastanesi, Bayrampaşa’daki Özel Baypark Hastanesi vardı.’’ Öte yandan yenidoğan çetesine yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ve 22’si tutuklu 47 sanığın bulunduğu dava 18 Kasım Pazartesi günü görülecek.

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YARALIYA MÜDAHALE EDİLMEDİ

İstanbul Ataşehir’de dün saat 15.00 sıralarında gerçekleşen trafik kazasında bir motokurye karşıdan gelen otomobil ile çarpıştı. Motokuryenin ağır yaralandığı kaza, Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi’nin önünde gerçekleşti. Yurttaşlar, hastaneden yaralı motokuryeye müdahele edilmesini isterken, yaklaşık 15 dakika boyunca olay yerine herhangi bir sağlık ekibi sevk edilmedi. Yurttaşlar tepki gösterdi. Görüntülere de yansıyan olayda, tepkinin ardından bir sağlık ekibinin olay yerine gelerek motokuryeye müdahale ettiği görüldü.

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KUZEY KIBRIS’TA BEŞ SAĞLIKÇI GÖZALTINDA

Türkiye’de yenidoğan bebek skandalı gündemdeki yerini korurken, benzer bur durum Kuzey Kıbrıs’ta Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde yaşandı. Hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeklerin mamalarına su yerine yanlışlıkla saf alkol koyulduğu ve 20 günlük bir bebeğin hayatını kaybettiği, durumu kritik olan 6 bebeğin ise entübe edildiği belirtildi.

Bebeklerin aileleri, hastane önünde toplanarak hastane yönetimine tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 5 sağlık çalışanı “tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla gözaltına alındı. Bebeğini kaybeden aile, bebeklerinin geçtiğimiz cuma günü vefat ettiğini ancak kendilerine geç haber verildiğini söyledi. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu yaptığı ortak açıklamada "Sağlık Bakanlığı ve idari amirlerin düzenleyici ve denetleyici yönden sorumlulukları ayrıntılı biçimde ele alınmalıdır" dedi.