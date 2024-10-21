İddianamede ortaya çıktı: Yenidoğan çetesi bir bebeğin kör kalmasına sebep oldu

Yenidoğan çetesine ilişkin hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı.

İddianamede yer alan bilgilere göre en az 12 bebeğin ölümünden sorumlu olan çete bir bebeğin de kör olmasına sebebiyet verdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Hamide Okutucu, Özel Gebze Yüzyıl Hastanesi'nde 23 Mayıs 2023’te erken doğum yaptı. Okutucu, dördüz bebek dünyaya getirdi. Bebeklerden 3’ü hayatını kaybetti. 4’üncü bebek ise kapatılan hastaneler içinde yer alan Medilife Bağcılar Hastanesi’ne sevk edildi.

3 Ağustos 2023’te Medilife’a getirilen ve iddianamede ‘Okutucu’ olarak geçen bebeğin geliş tarihi 13 Ağustos yazıldı. Çetede hemşire olarak yer alan Çağla Durmuş’un bu ihmali nedeniyle bebeğin kör kaldığı aktarıldı.

İddianamede “Bebeğin hastaneye normalde 03.08.2023 tarihinde geldiğini, 2 hafta sonraki muayenesinin 18.08.2023 günü yapılması gerekirken Çağla isimli hemşirenin bebeğin raporunda hastaneye geliş tarihini 13.08.2023 tarih olarak görmesi sebebiyle bebeği kontrole 28.08.2023 günü çağırdıklarını ve ihmalden kaynaklı 10 günlük bir gecikmeden dolayı Okutucu bebeğin gözünün kör olma derecesine geldiği…” ifadeleri yer aldı.

Devamında ise “… örgüt üyesi Çağla Durmuş’un bu konudan dolayı zarar görmemesi amacıyla ihmalden kaynaklı gözü kör olma seviyesine gelen Okutucu bebeğin dosyasında usulsüz değişiklikler yapılacağı, Fırat Sarı ve şirketi Medisense adına faaliyet gösteren bu hastanelerdeki bebek yoğun bakımlarının kapasitesinden daha fazla doldurulması sebebiyle hastaneye yatan bebeklerin sağlıklarının bu şekilde tehlikeye düştüğü konuşma içeriklerinden değerlendirilmiştir” denildi.