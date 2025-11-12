İddianamenin ardından Özgür Özel bugün Silivri'ye gidecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada iddianamenin dün açıklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Silivri'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Özgür Özel akşam ise Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı CHP'nin çarşamba akşamları düzenlediği İstanbul'daki mitinglerin 26'ncısına katılmak üzere Sultanbeyli'de olacak.

"İDDİANAME DEĞİL, MUHTIRA"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Mart operasyonlarından 232 gün sonra hazırlanan iddianamede CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 849 yıl 6 aydan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Özel iddianameye ilişkin dün yaptığı açıklamada "Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır" ifadelerini kullanmıştı.