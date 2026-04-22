İddianamesiz içeride tutuluyorlardı: İmamoğlu'nun makam şoförlerine tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye'ne yönelik soruşturması kapsamında tutuklanan ancak henüz iddianamesi hazırlanmayan Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri Osman Zekai Kırat ile Recep Cebeci hakkında, tutukluluk incelemesi sonucunda tahliye kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ancak iddianameye eklenmeden aylardır içeride tutulan 10 kişiden olan makam şoförleri Osman Zekai Kırat ve Recep Cebeci hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı.

Kırat ve Cebeci için yapılan tutukluluk incelemesinde mahkeme, iki isim hakkında tahliye kararı verdi.